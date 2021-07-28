Польша планирует в три раза увеличить количество военных (инфографика)

"Польская армия должна быть более многочисленной, потому что только так она отпугнет возможного агрессора", — заявляет министр обороны Мариуш Блащак.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявляет о необходимости увеличения количества солдат в армии до 300 тысяч человек. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Блащака, в Войске Польском должно быть 250 тысяч солдат оперативных войск и 50 тысяч военных территориальной обороны. Это минимум, который будет охранять независимость страны. Армия таким образом сможет поддерживать соседей.

"Польская армия должна быть более многочисленной, потому что только так она отпугнет возможного агрессора", — заявляет министр.

[ + – ] Количество военных в разных армиях мира

Однако в издании пишут, что для столь значительного роста количества военных нет юридических оснований. В плане развития кадровой политики ВС Польши на 2017-2026 годы численность армии установлена на уровне 120 тысяч военных из них 20 тыс. — это солдаты Национального резерва.

В издании критикуют заявление Блащака также и за то, что он говорит об увеличении численности войск, но ничего не говорит о бюджете армии. Нужно будет увеличить бюджет минимум в два раза. В 2020 году бюджет составлял 52 млрд злотых.

На данный момент в армии служит 106 796 человек, что составляет 95,8% от установленного лимита. Средний уровень зарплаты у военных составляет 6338 злотых (43 697 грн), что на 537 (3702 грн) злотых выше, чем уровень средней зарплаты в стране.

Напомним, Польша закупит 250 танков Abrams за 5 млрд долларов.

Отметим, что в Украине приняли закон об увеличении численности армии до 261 тысячи человек.