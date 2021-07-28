Польща планує втричі збільшити кількість військових (інфографіка)

"Польська армія повинна бути більш численною, тому що тільки так вона відлякає можливого агресора", — заявляє міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляє про необхідність збільшення кількості солдатів в армії до 300 тисяч осіб. Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita.

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За словами Блащака, у Війську Польському повинно бути 250 тисяч солдатів оперативних військ і 50 тисяч військових територіальної оборони. Це мінімум, який охоронятиме незалежність країни. Армія так зможе підтримувати сусідів.

"Польська армія повинна бути більш численною, тому що тільки так вона відлякає можливого агресора", — заявляє міністр.

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Однак у виданні пишуть, що для такого значного зростання кількості військових немає юридичних підстав. У плані розвитку кадрової політики ВС Польщі на 2017-2026 роки чисельність армії встановлена на рівні 120 тисяч військових із них 20 тис. — це солдати Національного резерву.

У виданні критикують заяву Блащака також і за те, що він говорить про збільшення чисельності військ, але нічого не говорить про бюджет армії. Потрібно буде збільшити бюджет мінімум удвічі. У 2020 році бюджет становив 52 млрд злотих.

Наразі в армії служить 106 796 осіб, що складає 95,8% від встановленого ліміту. Середній рівень зарплати у військових становить 6 338 злотих (43 697 грн), що на 537 (3 702 грн) злотих вище, ніж рівень середньої зарплати в країні.

Нагадаємо, Польща закупить 250 танків Abrams за 5 млрд доларів.

Зазначимо, що в Україні ухвалили закон про збільшення чисельності армії до 261 тисяч осіб.