Замість радянських Т-72 — американські Abrams. Польща планує закупити 250 танків на $5 млрд

У Міноборони розглядають купівлю останної модифікації M1 Abrams SEPv3, а також деяку кількість гусеничної техніки.

Міністерство оборони Польщі оцінює можливість купівлі майже 250 танків M1 Abrams у США. Сума операції може скласти від 11 до 19 млрд злотих. Про це повідомляє Defense News.

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За даними джерел видання, Міністерство веде переговори зі Штатами про потенційні умови контракту. Наразі опрацьовуються його деталі, але остаточне рішення щодо угоди ще не ухвалене.

"У рамках поточного аналізу, повʼязаного з оперативними потребами, ми визначили необхідність забезпечення бронетанкових військ сучасними танками, що відповідало б вимогами сучасного поля бою", — розповіли в Міноборони виданню.

Повідомляється, що розглядається остання модифікація танка M1 Abrams — SEPv3, а також певна кількість гусеничних машин. Сума операції може скласти від 2,9 млрд до 5 мільярдів доларів. Усього планується закупити до 250 танків. Польські збройні сили проводять заміну радянського озброєння і танків на західні зразки. Раніше Польща проявляла інтерес до проекту розробки європейського ОБТ Франції та Німеччини, але поки заяви не пішли далі.

Фото: Sgt. Melissa N. Lessard/U.S. Army

M1 Abrams SEPv3 — модифікація отримала нові снаряди, модернізовану систему управління вогнем із панорамними прицілами, а також нові тепловізори з дисплеєм високої чіткості.

Нагадаємо, Польща звинуватила російських хакерів РФ у масштабній кібератаці, від якої постраждали міністри і депутати.

Раніше повідомлялося, що Україна, Польща і Болгарія почнуть спільне виробництво мінометів і мін до них.