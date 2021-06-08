За стандартами НАТО: Україна, Польща та Болгарія почнуть виробляти міни і міномети (фото)

На території нашої країни можуть почати виробництво натовських мін, якщо всі етапи випробувань на полігонах завершаться успішно.

Українські, польські та болгарські компанії об'єднують зусилля для локалізації виробництва мін і мінометів стандарту НАТО. Про це повідомляє головний конструкт "Заводу Маяк" Олександр Гордєєв для Defense Express.

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Держпідприємство проводить переговори з декількома східноєвропейськими компаніями, зокрема з болгарською Arsenal JSCo для налагодження виробництва мін натовського калібру в Україні. Планується локалізувати виробництво мін 60, 82 і 120 мм калібру.

[ + – ] Міни для мінометів виробництва Arsenal JSCo Фото: Defense Express

Польські та болгарські компанії зі свого боку зацікавлені в локалізації виробництва українських мінометів М60-16 "Камертон" (60 мм), М-82-11 "Молоток" (калібру 82 мм), М120-15 "Молот" (120 мм), а також провести роботи з адаптації 160-мм міномета М-160.

[ + – ] Міномети виробництва "Маяк" Фото: Defense Express

Для повноцінної реалізації проекту необхідно, щоб тестові стрільби натовськими мінами пройшли успішно. Незабаром Україна закупить тестову партію для стрільби з мінометів на одному з європейських регіонів, а пізніше і на українських. Якщо вони пройдуть всі етапи, то міномети отримають сертифікат сумісності НАТО, а Україна планує почати виробництво мін на своїй території.

Після цього в Польщі та Болгарії планують організувати великовузлове складання українських мінометів. Європейських партнерів зацікавили міномети заводу "Маяк" за рахунок дешевизни і бойового застосування в зоні ООС.

Нагадаємо, з 2016 по вересень 2018 року в Україні зафіксовано 9 розривів мінометів "Молот", унаслідок яких загинули 13 осіб і ще 30 отримали поранення.

Також в Україні до кінця року почнуть виробляти ВОГ-17 для автоматичних гранатометів.

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