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За стандартами НАТО: Україна, Польща та Болгарія почнуть виробляти міни і міномети (фото)

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виробництво хв в Україні,
Фото: Колаж Фокус | Міни та 120 мм міномет "Молот"

На території нашої країни можуть почати виробництво натовських мін, якщо всі етапи випробувань на полігонах завершаться успішно.

Українські, польські та болгарські компанії об'єднують зусилля для локалізації виробництва мін і мінометів стандарту НАТО. Про це повідомляє головний конструкт "Заводу Маяк" Олександр Гордєєв для Defense Express.

Держпідприємство проводить переговори з декількома східноєвропейськими компаніями, зокрема з болгарською Arsenal JSCo для налагодження виробництва мін натовського калібру в Україні. Планується локалізувати виробництво мін 60, 82 і 120 мм калібру.

виробництво хв в Україні
Міни для мінометів виробництва Arsenal JSCo
Фото: Defense Express

Польські та болгарські компанії зі свого боку зацікавлені в локалізації виробництва українських мінометів М60-16 "Камертон" (60 мм), М-82-11 "Молоток" (калібру 82 мм), М120-15 "Молот" (120 мм), а також провести роботи з адаптації 160-мм міномета М-160.

міномети в Україні
Міномети виробництва "Маяк"
Фото: Defense Express

Для повноцінної реалізації проекту необхідно, щоб тестові стрільби натовськими мінами пройшли успішно. Незабаром Україна закупить тестову партію для стрільби з мінометів на одному з європейських регіонів, а пізніше і на українських. Якщо вони пройдуть всі етапи, то міномети отримають сертифікат сумісності НАТО, а Україна планує почати виробництво мін на своїй території.

Після цього в Польщі та Болгарії планують організувати великовузлове складання українських мінометів. Європейських партнерів зацікавили міномети заводу "Маяк" за рахунок дешевизни і бойового застосування в зоні ООС.

Нагадаємо, з 2016 по вересень 2018 року в Україні зафіксовано 9 розривів мінометів "Молот", унаслідок яких загинули 13 осіб і ще 30 отримали поранення.

Також в Україні до кінця року почнуть виробляти ВОГ-17 для автоматичних гранатометів.

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