Позиція чітка: в Польщі зробили заяву щодо можливої війни з Росією

Представник вищої військової ланки Польщі Весел Кукула реалістично ставиться до можливості нападу Росії на власну територію.

Глава Генерального Штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула вважає, що його країна знаходиться ‘’під загрозою’’ війни. Повітряний простір держави неодноразово порушувався російськими ракетами та дронами. Про це військовий повідомив у інтерв’ю Rzeczpospolita.

Кукула наголошує, що агресивна позиція Москви давно зрозуміла і вона не змінюється навіть через декілька років повномасштабної війни з Україною.

"Наміри Російської Федерації прекрасно передані самим Путіним, а також міністром закордонних справ Лавровим. З другої половини 2021 року нічого не змінилося", — вважає Глава Генштабу Збройних Сил Польщі.

Додатково польський генерал заявив, що їхні засоби ППО не будуть збивати російські ракети та дрони в небі над Україною.

"Позиція нас та союзників чітка. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами", — сказав Кукула.

Водночас генерал вважає, за умов гарної підготовки та суспільної єдності Польщі Росія не наважиться розпочати ще одну війну.

Заяві Глави Генштабу передували слова міністра польського МЗС Радослава Сікорського про "конституційний обовʼязок" у збитті російських ракет, що прямують на територію Польщі.

Нагадаємо, Польща почала будувати фортифікаційні споруди на кордоні з Росією протяжністю 700 км.

Також повідомлялося, що Польща не буде передавати Україні Міг-29, попри власні домовленості