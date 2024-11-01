Польща почала будувати оборонні фортифікації на кордоні з Росією
Загалом планується побудувати оборонні укріплення та військову інфраструктуру на лінії протяжністю 700 км. Завершити роботи планують до 2028 року.
Польща почала будувати фортифікації та лінії оборонних укріплень на кордоні з Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Почалося будівництво "Східного щита". Перші роботи на кордоні з Росією", — написав Туск.
Він також прикріпив фото, на якому видно, як ескалатори риють землю та виконують інші земельні роботи.
Як зазначила польська агенція PAP, "Східний Щит" – це програма, оголошена Міністерством національної оборони та Генеральним штабом Війська Польського, яка передбачає будівництво різних типів укріплень, місцевих перешкод та військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю загальною протяжністю близько 700 кілометрів.
Проєкт передбачає співфінансування з фондів ЄС і має бути завершений до 2028 року.
Нагадаємо, 31 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Польща, попри попередні домовленості з Північноатлантичним Альянсом, вирішила не передавати Україні винищувачі МіГ-29.
29 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава не може допомагати Україні зброєю, як раніше.