Польща почала будувати оборонні фортифікації на кордоні з Росією

Загалом планується побудувати оборонні укріплення та військову інфраструктуру на лінії протяжністю 700 км. Завершити роботи планують до 2028 року.

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Польща почала будувати фортифікації та лінії оборонних укріплень на кордоні з Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Почалося будівництво "Східного щита". Перші роботи на кордоні з Росією", — написав Туск.

Він також прикріпив фото, на якому видно, як ескалатори риють землю та виконують інші земельні роботи.

Як зазначила польська агенція PAP, "Східний Щит" – це програма, оголошена ​​Міністерством національної оборони та Генеральним штабом Війська Польського, яка передбачає будівництво різних типів укріплень, місцевих перешкод та військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю загальною протяжністю близько 700 кілометрів.

Проєкт передбачає співфінансування з фондів ЄС і має бути завершений до 2028 року.

Нагадаємо, 31 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Польща, попри попередні домовленості з Північноатлантичним Альянсом, вирішила не передавати Україні винищувачі МіГ-29.

29 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава не може допомагати Україні зброєю, як раніше.