Польща не може допомагати Україні зброєю, як раніше, — Дуда

Президент Польщі пояснив що Київ перестав вважати Варшаву одним із ключових партнерів через зменшення військової допомоги. Водночас він зазначив, що Польща не зможе передати Україні обіцяні винищувачі МіГ-29, доки НАТО не надасть гарантії захисту польського неба.

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Президент Польщі Анджей Дуда стверджує, що стосунки між Варшавою та Києвом в контексті російсько-української війни змінилися, оскільки його країна наразі не може допомагати Україні зброєю в таких обсягах, як два роки тому. Про це Дуда заявив в ефірі радіостанції Radio Zet.

В інтерв'ю він зазначив, що Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29, як домовлялися в липні цього року, доки не отримає гарантії безпеки повітряного простору від НАТО. Також Варшава чекає на прибуття більш сучасних літаків, які закупила в західних партнерів на заміну МіГам.

На питання ведучого про українсько-польські відносини Дуда висловив думку, що Україна перестала вважати Польщу ключовим партнером через те, що обсяги збройної допомоги від Варшави знизилися і не можуть конкурувати з деякими іншими західними партнерами.

"В якомусь сенсі це може мати такий вигляд", — сказав польський президент.

Журналіст запитав, чи не розізлився Дуда на Зеленського через те, що той не показав Польщі таємні пункти свого плану перемогу. Президент Польщі відповів, що, на його погляд, Володимир Зеленський перебуває під тиском основних донорів військової допомоги, і їхня позиція значно впливає на його рішення.

"Життя жорстоке", — прокоментував Дуда.

Водночас він зазначив, що існування України як суверенної держави є в інтересах Польщі, і він хотів би, щоб відносини між двома країнами були міцними та дружніми.

Нагадаємо, 25 жовтня Анджей Дуда заявив, що Польща не передасть Україні південнокорейську зброю, які отримала останніми роками, навіть якщо Сеул дасть на це згоду. За його словами, це озброєння, куплене на гроші польських платників податків, повинне служити безпеці Польщі.

Раніше, 23 жовтня, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував припинити виплати українським біженцям у Німеччині і натомість передати ці гроші безпосередньо до України.