"Недобре, що є фінансовий стимул": Польща пропонує ФРН не платити біженцям з України (відео)

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що гроші, які виплачують українським біженцям, треба передавати Києву, щоб стимулювати населення повертатися і відновлювати економіку.

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Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом голова МЗС Польщі Радослав Сікорський пропонував припинити виплати українцям, які перебувають у Німеччині, і натомість передавати кошти безпосередньо до України. Таку заяву урядовець зробив в ефірі польського телеканалу TVP Info.

За словами Сікорського, біженці з України отримують від Німеччини допомогу в розмірі до 1 200 євро на місяць.

"Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки — відновлювали податкову базу", — пояснив свою думку міністр.

Радослав Сікорський висловився про українських біженців у Німеччині - на відео з 26:40

Нагадаємо, 19 вересня Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для проведення референдуму. Він пояснив, що, на його думку, Крим має ключове значення для президента РФ Володимира Путіна, але водночас має стратегічне значення і для України, тому він не бачить виходу з ситуації, крім демілітаризації півострова.

Згодом, 21 вересня, ЗМІ повідомляли, що міністр закордонних справ Польщі пояснив свою пропозицію щодо "референдуму" в Криму. Він наголосив на тому, що Польща підтримує територіальну цілісність України, і зазначив, що під час Ялтинської європейської стратегії обговорювали всі ймовірні варіанти повернення Криму дипломатичним шляхом, включно з передачею його під мандат ООН, в режимі off-the-record.