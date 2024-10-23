"Нехорошо, что есть финансовый стимул": Польша предлагает ФРГ не платить беженцам из Украины (видео)

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что деньги, которые выплачивают украинским беженцам, надо передавать Киеву, чтобы стимулировать население возвращаться и восстанавливать экономику.

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Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом глава МИД Польши Радослав Сикорский предлагал прекратить выплаты украинцам, которые находятся в Германии, и вместо этого передавать средства непосредственно в Украину. Такое заявление чиновник сделал в эфире польского телеканала TVP Info.

По словам Сикорского, беженцы из Украины получают от Германии помощь в размере до 1 200 евро в месяц.

"Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины — восстанавливали налоговую базу", — пояснил свое мнение министр.

Радослав Сикорский высказался об украинских беженцах в Германии — на видео с 26:40

Напомним, 19 сентября Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения референдума. Он пояснил, что, по его мнению, Крым имеет ключевое значение для президента РФ Владимира Путина, но одновременно имеет стратегическое значение и для Украины, поэтому он не видит выхода из ситуации, кроме демилитаризации полуострова.

Впоследствии, 21 сентября, СМИ сообщали, что министр иностранных дел Польши объяснил свое предложение по "референдуму" в Крыму. Он отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, и отметил, что во время Ялтинской европейской стратегии обсуждали все возможные варианты возвращения Крыма дипломатическим путем, включая передачу его под мандат ООН, в режиме off-the-record.