Была дискуссия: в Польше объяснили предложение провести новый "референдум" в Крыму

Глава МИД Радослав Сикорский отметил, что во время Ялтинской европейской стратегии в формате off-the-record обсуждались все возможные дипломатические пути возвращения Крыма, в том числе и передача полуострова под мандат ООН.

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, а его слова о передаче оккупированного Крыма под мандат ООН не так поняли. Об этом он сказал во время брифинга для польских СМИ в Вашингтоне 20 сентября, сообщает PAP.

Сикорский отметил, что во время Ялтинской европейской стратегии в формате off-the-record обсуждались возможные дипломатические пути возвращения Крыма.

"На конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off-the-record, где мы задавались вопросом, как реализовать предложения президента Зеленского по возвращению Крыма. Он говорил о дипломатических действиях. Мне было только интересно, как вернуть Крым Украине. Польша, безусловно, поддерживает территориальную целостность Украины, в этом нет сомнений, и я это неоднократно подчеркивал", — сказал Радослав Сикорский

Также глава польской дипломатии также сослался на сообщения о "споре" между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о Волынской трагедии и эксгумации жертв.

"Мы поддерживаем Украину военно, мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно, но, как это бывает между соседями, иногда есть вопросы, которые нужно решить, и мы об этом тоже говорим", — сказал министр.

Он добавил, что Польша надеется, что Украина также проявит чувствительность к ее требованиям.

Напомним, что ранее Сикорский резко раскритиковал постпреда РФ Василия Небензю на Совбезе ООН, который в своем выступлении назвал украинцев "нацистами" и обвинил Польшу в нападении на СССР.