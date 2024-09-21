Була дискусія: у Польщі пояснили пропозицію провести новий "референдум" в Криму

Очільник МЗС Радослав Сікорський наголосив, що під час Ялтинської європейської стратегії в форматі off-the-record обговорювалися всі можливі дипломатичні шляхи повернення Криму, зокрема і передача півострова під мандат ООН.

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Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, а його слова про передачу окупованого Криму під мандат ООН не так зрозуміли. Про це він сказав під час брифінгу для польських ЗМІ у Вашингтоні 20 вересня, повідомляє PAP.

Сікорський зазначив, що під час Ялтинської європейської стратегії в форматі off-the-record обговорювалися можливі дипломатичні шляхи повернення Криму.

"На конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off-the-record, де ми задавалися питанням, як реалізувати пропозиції президента Зеленського щодо повернення Криму. Він говорив про дипломатичні дії. Мені було лише цікаво, як повернути Крим Україні. Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України, в цьому немає сумнівів, і я це неодноразово наголошував", — сказав Радослав Сікорський

Також глава польської дипломатії також послався на повідомлення про "суперечку" між ним і президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, про Волинську трагедію та ексгумацію жертв.

"Ми підтримуємо Україну військово, ми підтримуємо Україну фінансово і гуманітарно, але, як це буває між сусідами, іноді є питання, які потрібно вирішити, і ми про це теж говоримо", – сказав міністр.

Він додав, що Польща сподівається, що Україна також проявить чутливість до її вимог.

Нагадаємо, що раніше Сікорський різко розкритикував постпреда РФ Василя Небензю на Радбезі ООН, який у своєму виступі назвав українців "нацистами" та звинуватив Польщу в нападі на СРСР.