Ключове значення для Путіна: Польща запропонувала передати Крим ООН для проведення референдуму

На думку очільника польського МЗС Радослава Сікорського, якби українці воювали в Криму — Володимир Путін не наважився б розпочинати бої за Донбас.

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Крим можна передати під ООН для проведення там референдуму. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на nightcap дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, повідомляє "Іnterfax-Україна".

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років", — запропонував глава польського МЗС.

На його думку, Крим має ключове значення для президента Росії Володимира Путіна. Керівник відомства зазначив, що не бачить виходу із ситуації без демілітаризації Криму.

"Крим символічно важливий для Росії, і особливо для (президента РФ) Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму", — уточнив Радослав Сікорський.

Він додав, що помилкою Заходу було сказати, зокрема, американців, щоб українці не воювали в Криму.

"Якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, він (Путін — ред.), можливо, не зважився б на Донбас", — уточнив міністр закордонних справ Польщі.

На момент публікації матеріалу Офіс президента та МЗС України не коментували пропозицію Сікорського.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський зазначав про "нульове бажання захищати Україну". Однак, на його думку, все може змінитися в ситуації, якщо фронт почне руйнуватися. Також він відмітив, що Варшава готова допомогти Києву з призовом громадян, які перебувають у Польщі, щоб ті захищали свою батьківщину.

Окрім того, глава МЗС Польщі зазначав про "обов'язок" збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір. Країна має гарантувати безпеку своїх громадян.