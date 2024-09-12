"Нульове бажання": глава МЗС Польщі в розмові з пранкерами заговорив про захист України

Радослав Сікорський, який розраховував, що спілкується з п'ятим президентом України Петром Порошенком, заявив, що Варшава може послати свої війська Києву в разі, якщо фронт почне раптово руйнуватися, однак сьогодні такий варіант неможливий.

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У Польщі наразі "нульове бажання захищати Україну", але все може змінитися, якщо фронт почне руйнуватися. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський під час розмови з російськими пранкерами, які вели розмову від імені п'ятого українського президента Петра Порошенка. Діалог "Вован і Лексус" опублікували у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Варшава готова допомогти Києву з призовом громадян, які перебувають у Польщі, щоб ті захищали свою батьківщину. Також країна готова тренувати майбутніх бійців на своїй території.

"Ви знаєте, Польща підтримала чеську ініціативу щодо боєприпасів. Ми підтримуємо фінансування з європейського фонду миру. Ми дуже активно вмовляли американців на різні ідеї і деякі з них не є публічними... Насамперед ми відправляємо тих (українців на Батьківщину, — ред.), хто порушує в Польщі закон. Ми відправляємо їх назад. І по-друге, нам потрібно, щоб Україна сказала, чого вона хоче. Що ми повинні зробити з українськими громадянами в ЄС", — заявив Радослав Сікорський у розмові з нібито Петром Порошенком.

Окремо польський дипломат зауважив, що Варшава зараз активно обговорює питання того, чи збивати російські крилаті ракети над територією України з Польщі та навіть щодо цього питання немає чіткої згоди, адже це нібито означає вступ у війну. Тому питання введення військ для ефективної допомоги навіть не стоїть найближчим часом.

"Усе зміниться, якщо Україна, якщо фронт почне руйнуватися. Усе може змінитися. Але наразі бажання це робити нульове. Я маю на увазі, ми всі думаємо про ці сценарії, але ми не хочемо підтверджувати те, про що весь цей час говорили Медведєв, Путін і російська пропаганда", — підсумував Радослав Сікорський.

Ні глава МЗС Польщі, ні п'ятий український президент ніяк не відреагували на пранк росіян на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в МЗС Польщі пояснили, коли почнуть збивати ракети ЗС РФ. Українським атомним станціям загрожують ракети і дрони, які петляють над територією країни, інколи залітаючи до Румунії чи Польщі. У польському МЗС назвали умову, за якої готові перейти "червоні лінії".