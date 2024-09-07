"Є червоні лінії": у МЗС Польщі пояснили, коли почнуть збивати ракети ЗС РФ

Українським атомним станціям загрожують ракети та дрони, які петляють над територію країни, інколи залітаючи в Румунію чи Польщу. У польському МЗС назвали умову, за якої готові перейти "червоні лінії".

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Російські ракети можуть почати загрожувати українським атомним електростанціям (АЕС). У цьому випадку Збройні сили Польщі їх збиватимуть, навіть якщо вони не перетнули польсько-українського кордону. Свою позицію щодо реакції на обстріли ЗС РФ глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив у інтерв'ю Radio 4 BBC,

Сікорський поспілкувався з ведучою Radio 4 Анітою Ананд, і пояснив, за яких умов Польща збиватиме російські засоби ураження. З його слів, для ударів РФ по Україні все ж є "червоні лінії". При цьому він згадав вибух на Чорнобильській АЕС і пояснив, що у якийсь момент російські ракети та дрони можуть спробувати вдарити по АЕС. У такому випадку Польща повинна допомогти Україні збивати такі "блукаючі ракети".

"Уявіть собі, що один із російських дронів або ракет зіб'ється з курсу і полетить не до Польщі чи Румунії, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій", — зауважив польський дипломат.

При цьому глава МЗС Польщі підтвердив, що Збройні сили збиватимуть ракети РФ навіть тоді, якщо вони не перетнули кордон. Після цього заявив, що його країна має право на самооборону, але все ж таке рішення не прийняте і він просто висловив свою позицію.

"Але жодних рішень про це не ухвалювали", — сказав він.

Обстріли ЗС РФ і реакція Польщі

Зазначимо, Фокус розповідав про випадки, коли російські ракети залітали на територію Польщу, їх там не збивали, вони розвертались і вибухали в Україні. Один з таких випадків стався 26 серпня. Вночі ЗС РФ запустила по українцях 230 засобів ураження: ракет різних типів, у тому числі крилатих, і дронів-камікадзе "шахед". При цьому Збройні сили Польщі повідомили, що помітили дрон, який перетнув кордон: вони за ним стежили, нічого не робили, але він зник з радарів і не ясно, куди дівся. Тієї ночі Повітряні сили ЗСУ збили 80% повітряних цілей: прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про вибухи у 15 областях і атаку на енергетичну інфраструктуру.

Після масованого обстрілу Сікорський виступив з заявою, що Польща повинна протидіяти російським ракетам, оскільки це не суперечить праву на самооборону. У відповідь з'явився коментар представника НАТО, який попередив про можливість ескалації.

Нагадуємо, в ніч на 7 вересня ЗС РФ запустили 70 "шахедів": засоби ППО збило 58, вибухало на Київщині, Вінниччині та у низці інших областей. Напередодні росіяни вдарили по Павлограду. Очільник Дніпропетровської ОВА розповів про тип ракет, який застосували росіяни, та про кількість постраждалих.