Удар по Павлограду: кількість потерпілих збільшилась до 74 чоловік

За повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисюка, у більшості постраждалих середньої тяжкості тілесні ушкодження. За потреби всім надається медична допомога.

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Внаслідок ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області збільшилась кількість поранених до 74 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram.

"За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих", — розповів чиновник.

Нагадаємо, 6 вересня близько 10:00 російські війська атакували балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 місто Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки одна людина померла. Раніше повідомлялось про 64 постраждалих. Найменшому з них 4 роки, а найстаршому — 86.

Окрім того, внаслідок ракетного удару зафіксовано пошкодження майна на декількох підприємствах. Окрім цього, понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів, знищено авто, ще 2 побиті.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Додамо, що це вже не перша атака на місто. В результаті обстрілу міста в січні одна людина померла, ще одна постраждала. Пізніше російські війська знову вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. На одному з об'єктів виникла пожежа, в результаті постраждало обладнання однієї з підстанцій. В результаті багато сімей залишилось без світла та води.