Дрон влучив у підстанцію на Дніпропетровщині: частина Павлограда без світла

За даними ОВА, 29 тисяч сімей залишилися без електроенергії у Павлоградському район, а у Тернівці — 10 тисяч без води.

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У ніч на 12 лютого окупанти вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. На одному з об'єктів виникла пожежа, рятувальникам вдалося її приборкати. Про це повідомила пресслужба Укренерго і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В "Укренерго" уточнили, що постраждало обладнання однієї з підстанцій. У Павлоградському та Синельниківському частково знеструмлювались промислові і побутові споживачі. Енергетикам вже вдалося заживити інфраструктуру, триває підключення електроенергії до домівок.

За даними ОВА, без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тисяч абонентів. У Тернівці — 10 тисяч абонентів без води.

Лисак додав, що над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету, а над Павлоградським – 6 безпілотників. Також окупанти обстрілювали Нікопольщину. Важку артилерію спрямували на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого Російська Федерація знову атакувала Україну шахедами, а також зенітними і керованими авіаційними ракетами. Сили оборони успішно перехопили 14 дронів і одну ракету Х-59.

Під час цьогорічних атак ЗС РФ почали нетипово обстрілювати "Калібрами" — випускали по три ракети. За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, це може свідчити про певні негаразди у ворога.