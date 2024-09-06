Понад 60 постраждалих: що відомо про атаку на Павлоград зараз (фото, відео)

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що найменшому постраждалому 4 роки, а найстаршому — 86.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України. Так, 6 вересня близько 10:00 ворог атакував балістичними ракетами балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 місто Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки одна людина померла, понад 60 отримало поранення, пошкоджені підприємства, будинки, автівки. Фокус розповідає, що відомо про обстріл.

По інформації голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в результаті аварії постраждало 64 особи, з них найстаршому — 86 років, найменшому — 4. Серед постраждалих п'ятеро неповнолітніх. Більшість з постраждалих у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.

"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", — розповів він.

Міський голова Анатолій Вершина додав, що внаслідок ракетного удару зафіксовано пошкодження майна на декількох підприємствах. Окрім цього, понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів, знищене авто, ще 2 побиті.

Окрім цього, внаслідок удару пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. В ДСНС зазначили, що вогнеборці ліквідували пожежу, яка сталась внаслідок атаки та врятували з вогню 5 людей.

На даний час розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака на місто Павлоград

Павлоград потрапив під обстріл

Павлоград під обстрілом

Одна із постраждалих від удару мешканка Павлограда поділилась тим, як їй вдалось пережити атаку. Жінка зазначила, що їй сильно посікло уламками від склопакета, тому прийшлось зашивали голову та руку. Також від уламків постраждав їх 86-річний дідусь, який знаходився із родиною у квартирі.

Зазначимо, що це вже не перша атака на місто Павлоград. Зокрема, в січні поточного року в результаті обстрілу міста ЗС РФ одна людина померла, ще одна постраждала. Згодом, в лютому поточного року окупанти вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. На одному з об'єктів виникла пожежа, в результаті постраждало обладнання однієї з підстанцій. В результаті багато сімей залишилось без світла та води.