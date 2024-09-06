ЗС РФ завдали удару по Павлограду: 40 постраждалих, серед поранених є діти (фото)

За словами начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, загалом постраждали 40 громадян — двоє з них перебувають у важкому стані. Несумісні з життям поранення отримала одна людина.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і цього разу під прицілом противника опинилося місто Павлоград. Від дій ЗС РФ постраждали десятки людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок атаки росіян не обійшлося без руйнувань, постраждалих і жертв. Серед тих, хто дістав поранення, щонайменше троє дітей від 4 до 11 років. Загинула одна людина.

У Павлограді після атаки ЗС РФ постраждали 40 осіб Фото: ДСНС У Павлограді після атаки ЗС РФ постраждали 40 осіб Фото: ДСНС

"У місті сталося кілька загорянь. В одній із багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали і врятували п'ятьох людей... 30 постраждалих у Павлограді. Троє з них — діти. Крім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто постраждали хлопці 11 і 4 років". — написав Сергій Лисак.

У Павлограді після атаки ЗС РФ постраждали 40 осіб Фото: ДСНС

Начальник ОВА додав, що серед людей, які перебувають зараз у лікарні, двоє у важкому стані. Медики роблять усе для того, щоб урятувати їх.

У ДСНС показали кадри, на яких можна побачити наслідки російського удару по Павлограду. Ворожий снаряд пошкодив п'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники також додали, що кількість постраждалих зросла до 40.

У Павлограді після атаки ЗС РФ постраждали 40 осіб Фото: ДСНС У Павлограді після атаки ЗС РФ постраждали 40 осіб Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що ЗС РФ запустили 44 "шахеди" по українських регіонах. Вибухало над Києвом, Львовом і ще в 11 областях. Військові адміністрації чотирьох областей повідомили про перехоплення дронів-камікадзе Shahed-136. Силам ППО вдалося знищити 27 із 44 БПЛА, відзвітували Повітряні сили.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки безпілотників було атаковано Львівську область. За словами голови обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок ворожого обстрілу загорілися 3 вантажівки і тепер вони не підлягають ремонту. Над ліквідацією загоряння працювали десятки співробітників ДСНС.