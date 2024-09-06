ВС РФ нанесли удар по Павлограду: 40 пострадавших, среди раненых есть дети (фото)

По словам начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, всего пострадали 40 граждан — двое из них находятся в тяжелом состоянии. Несовместимые с жизнью ранения получил один человек.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и в этот раз под прицелом противника оказался город Павлоград. От действий ВС РФ пострадали десятки людей. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки россиян не обошлось без разрушений, пострадавших и жертв. Среди тех, кто получил ранения, минимум трое детей от 4 до 11 лет. Погиб один человек.

В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек Фото: ГСЧС В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек Фото: ГСЧС

"В городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники укротили и спасли пятерых человек… 30 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали парни 11 и 4 лет". — написал Сергей Лысак.

В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек Фото: ГСЧС

Начальник ОВА добавил, что среди людей, которые находятся сейчас в больнице, двое в тяжелом состоянии. Медики делают все для того, чтобы спасти их.

В ГСЧС показали кадры, на которых можно увидеть последствия российского удара по Павлограду. Вражеский снаряд повредил пятиэтажный жилой дом. Спасатели также добавили, что количество пострадавших выросло до 40.

В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек Фото: ГСЧС В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек Фото: ГСЧС

Напомним, 6 сентября сообщалось, что ВС РФ запустили 44 "шахеда" по украинским регионам. Взрывалось над Киевом, Львовом и еще в 11 областях. Военные администрации четырех областей сообщили о перехвате дронов-камикадзе Shahed-136. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 44 БПЛА, отчитались Воздушные силы.

Также сообщалось, что в результате атаки беспилотников была атакована Львовская область. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате вражеского обстрела загорелись 3 грузовика и теперь они не подлежат ремонту. Над ликвидацией возгорания работали десятки сотрудников ГСЧС.