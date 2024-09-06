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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Ракетный удар по Павлограду

ВС РФ нанесли удар по Павлограду: 40 пострадавших, среди раненых есть дети (фото)

Последствия атаки ВС РФ
Фото: ГСЧС | В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек

По словам начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, всего пострадали 40 граждан — двое из них находятся в тяжелом состоянии. Несовместимые с жизнью ранения получил один человек.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и в этот раз под прицелом противника оказался город Павлоград. От действий ВС РФ пострадали десятки людей. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки россиян не обошлось без разрушений, пострадавших и жертв. Среди тех, кто получил ранения, минимум трое детей от 4 до 11 лет. Погиб один человек.

Последствия атаки ВС РФ Fullscreen
В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек
Фото: ГСЧС
Последствия атаки ВС РФ Fullscreen
В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек
Фото: ГСЧС

"В городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники укротили и спасли пятерых человек… 30 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали парни 11 и 4 лет". — написал Сергей Лысак.

Последствия атаки ВС РФ Fullscreen
В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек
Фото: ГСЧС

Начальник ОВА добавил, что среди людей, которые находятся сейчас в больнице, двое в тяжелом состоянии. Медики делают все для того, чтобы спасти их.

В ГСЧС показали кадры, на которых можно увидеть последствия российского удара по Павлограду. Вражеский снаряд повредил пятиэтажный жилой дом. Спасатели также добавили, что количество пострадавших выросло до 40.

Последствия атаки ВС РФ Fullscreen
В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек
Фото: ГСЧС
Последствия атаки ВС РФ Fullscreen
В Павлограде после атаки ВС РФ пострадали 40 человек
Фото: ГСЧС

Напомним, 6 сентября сообщалось, что ВС РФ запустили 44 "шахеда" по украинским регионам. Взрывалось над Киевом, Львовом и еще в 11 областях. Военные администрации четырех областей сообщили о перехвате дронов-камикадзе Shahed-136. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 44 БПЛА, отчитались Воздушные силы.

Также сообщалось, что в результате атаки беспилотников была атакована Львовская область. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате вражеского обстрела загорелись 3 грузовика и теперь они не подлежат ремонту. Над ликвидацией возгорания работали десятки сотрудников ГСЧС.