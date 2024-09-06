"Шахеды" снова атаковали Львовскую область: недалеко от Львова горят складские помещения

По словам мэра Львова Андрея Садового, спасатели уже ликвидируют последствия российской атаки. Информация о пострадавших уточняется.

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В ночь с 5 на 6 сентября из-за падения дрона-камикадзе типа "шахед" в селе Малехов Львовской области возник пожар на складских помещениях. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"После падения обломков шахеда вблизи Львовской общины возник пожар. Вблизи Малехова горят складские помещения", — написал Садовый.

Он уточнил, что сотрудники ГСЧС уже на месте и ликвидируют последствия российской атаки.

По словам мэра Львова, информации о пострадавших пока нет.

Андрей Садовый также сообщил, что на территории самого Львова на этот раз "все спокойно".

Малехов — это село в составе Львовской городской общины Львовского района Львовской области, которое расположено в 5 км от центра Львова.

Отметим, что в течение ночи во Львовской области дважды объявляли воздушную тревогу. В обоих случаях региону угрожали ударные беспилотники.

В 3:13 корреспондент Фокуса сообщил о взрывах, которые раздавались во Львове.

Отбой второй воздушной тревоги на территории Львовщины состоялся в 3:25.

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку по Львову, в результате которой погибли семь человек.