РФ атаковала Украину "кинжалами", Х-101 и дронами: во Львове есть попадания в жилые дома (фото)

Во Львове около 5 утра начали раздаваться очень мощные взрывы. Впоследствии местные власти сообщили, что в результате ракетной атаки загорелись несколько жилых домов рядом с главным железнодорожным вокзалом Львова. Известно о шести пострадавших в областном центре.

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В ночь с 3 на 4 сентября российские оккупационные войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины. В разных областях слышали звуки взрывов. Карта воздушных тревог длительное время оставалась красной для всех областей Украины. Фокус собрал всю известную информацию на это время.

После полуночи Воздушные силы Украины начали сообщать о движении ударных БпЛА в разных направлениях, в частности сообщалось о:

беспилотниках на Черниговщине курсом на запад;

БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении;

БпЛА на севере Киевской области в западном направлении;

несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину;

БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении.

В 1:52 ВС ВСУ сообщили, что с аэродрома "Оленья" взлетели пять бомбардировщиков Ту-95МС.

"Отмечается активность 5-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении", — говорилось в сообщении.

Позже ПС сообщили, что в направлении Киева летит ударный дрон.

В Киевской городской военной администрации отметили, что на подступах к столице работает ПВО.

Уже после четырех ночи Воздушные силы начали сообщать о ракетных опасностях, в частности для Черниговщины и Киевщины.

Атака на Львов

В 4:54 корреспондент Фокуса сообщил о первых мощных взрывах во Львове.

Городской голова Львова Андрей Садовый предупредил горожан сначала об угрозе "шахедов", а уже в 5:50 о "кинжалах на территории Львова".

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, ракеты зашли на территорию Львовской области около 5:45.

"Да, очень громко. Сохраняем информационную тишину", — написал Козицкий.

На тот момент вся территория Украины уже более часа была красной: во всех областях продолжалась воздушная тревога.

Впоследствии Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетной атаки повреждены жилые дома.

В 6:24 Андрей Садовый сообщил, что жилые дома загорелись рядом с главным железнодорожным вокзалом, много окон повылетало в домах в Железнодорожном районе города.

В 6:43 Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки на Львов пострадал 10-летний мальчик.

"Уже известно о 6 пострадавших в результате атаки на Львов. Среди них — 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь", — написал Садовый.

Поврежденный в результате ракетной атаки РФ дом во Львове Фото: міський голова Андрій Садовий

Взрывы также раздавались в Киевской области.

О нескольких громких взрывах в Кривом Роге около шести утра сообщила корреспондентка Фокуса.

Кроме того, ВС ВСУ в 6:13 сообщили о скоростной цели из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Информации о пострадавших в других регионах, кроме Львова, в результате ночной российской атаки на момент публикации материала не поступало.

По состоянию на 7 утра воздушная тревога продолжалась во всех областях Украины за исключением Одесской, Николаевской и Херсонской.

Тревога в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 3 сентября, россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по зданию одного из университетов города Сумы.