Удар по Полтаве показал, что приоритет Путина — Украина, а не ВСУ в Курской области, — Sky News

По словам военного аналитика Шона Белла, РФ отвечает на вторжение в Курскую область, размещая ракеты на украинской территории, но не все направлены против военных целей. Он также отметил, что обстрел Полтавы пришелся на начало учебного года в Украине.

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Удар по Институту связи и больнице в Полтаве показывает, что приоритет российского президента Владимира Путина — это Украина, а не украинские войска в Курской области. Так считает британский военный аналитик Шон Белл, сообщает Sky News.

Он не считает удивительным, что Россия отвечает на вторжение в Курскую область, размещая как можно больше ракет на украинской территории, но не все из них, похоже, направлены против военных целей. Белл также отметил, что этот удар РФ совпал с началом учебного года в Украине.

"Несмотря на то, что украинцы продвигаются в Курской области, несмотря на то, что они запускают много ракет большой дальности по России, совершенно ясно, где сейчас приоритет президента Путина — это "специальная военная операция" и захват той части Донбасса, которой он еще не владеет", — объяснил свое мнение военный обозреватель.

Обстрел Полтавы: число погибших возросло

Число погибших и раненых после российского обстрела в Полтаве возросло, об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в соцсети Х. По ее словам, погибли 47 человек, ранены 206. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о 41 погибшем и 180 раненых.

Напомним, что в Воздушных силах прокомментировали удар баллистической ракетой по Полтаве.

Также сообщалось, что после ракетного удара по институту в Полтаве из-под завалов спасли 11 человек.