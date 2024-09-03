Долетает за считанные минуты: в Воздушных силах прокомментировали удар баллистикой по Полтаве

В Воздушных силах ВСУ напомнили, что баллистическая ракета долетает до цели за считанные минуты, особенно в прифронтовых регионах, поэтому в очередной раз призвали граждан вовремя реагировать на сигналы тревоги.

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В Полтаве 3 сентября во время воздушной тревоги, которая была объявлена из-за угрозы баллистики, раздались взрывы. Оккупанты нанесли удар по одному из учебных центров в городе. В Воздушных силах ВСУ напомнили, что баллистическая ракета долетает до цели за считанные минуты, особенно в прифронтовых регионах, поэтому в очередной раз призвали граждан вовремя реагировать на сигналы тревоги. Об этом пишет "Украинская правда".

"Тревога была объявлена, но, к сожалению, даже для Полтавской области, время реагирования на угрозу — очень короткое, буквально считанные минуты. Баллистика, особенно для прифронтовых регионов, — это чрезвычайно опасно. "Искандер М", "Кинжал", С300/400, любая баллистика летит очень быстро", — отметили в Воздушных силах.

В ПС добавили, что сразу, как получают информацию разведки об осуществлении врагом пусков ракет или о планах удара, сразу объявляется воздушная тревога.

Удар по учебному центру в Полтаве: что известно

3 августа днем стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Полтаве. Удар пришелся в один из учебных центров города и задел здания соседней больницы. Президент Украины сообщил о 41 погибшем и более 180 раненых.

В Минобороны сообщили, что частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Сотрудникам ГСЧС и медикам удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

Начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что с завтрашнего дня в области объявлен трехдневный траур.