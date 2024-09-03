Долітає за лічені хвилини: в Повітряних силах прокоментували удар балістикою по Полтаві

В Повітряних силах ЗСУ нагадали, що балістична ракета долітає до цілі за лічені хвилини, особливо у прифронтових регіонах, тож вкотре закликали громадян вчасно реагувати на сигнали тривоги.

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У Полтаві 3 вересня під час повітряної тривоги, яку було оголошено через загрозу балістики, пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по одному з навчальних центрів у місті. В Повітряних силах ЗСУ нагадали, що балістична ракета долітає до цілі за лічені хвилини, особливо у прифронтових регіонах, тож вкотре закликали громадян вчасно реагувати на сигнали тривоги. Про це пише "Українська правда".

"Тривогу було оголошено, але, на жаль, навіть для Полтавської області, час реагування на загрозу — дуже короткий, буквально лічені хвилини. Балістика, особливо для прифронтових регіонів, – це надзвичайно небезпечно. "Іскандер М", "Кинджал", С300/400, будь-яка балістика летить дуже швидко", — зазначили в Повітряних силах.

В ПС додали, що одразу, як отримують інформацію розвідки про здійснення ворогом пусків ракет чи про плани удару, одразу оголошується повітряна тривога.

Удар по навчальному центру в Полтаві: що відомо

3 серпня вдень стало відомо, що ЗС РФ завдали ракетного удару по Полтаві. Удар прийшовся в один з навчальних центрів міста і зачепив будівлі сусідньої лакарні. Президент України повідомив про 41 загиблого та понад 180 поранених.

В Міноборони повідомили, що частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Співробітникам ДСНС та медикам вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що відзавтра в області оголошена триденна жалоба.