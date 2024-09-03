"Страшний день": Зеленський підтвердив ракетний удар РФ по навчальному центру в Полтаві

Внаслідок удару понад 180 людей дістали поранення. Наразі відомо про 41 загиблого.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив ракетний удар ЗС РФ по одному з навчальних центрів у Полтаві. Зруйнована одна з будівель, а під завалами перебувають багато людей. Він проінформував, що внаслідок удару понад 180 людей дістали поранення. Наразі відомо про 41 загиблого.

"Доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", — сказав президент.

В Міноборони повідомили, що частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Співробітникам ДСНС та медикам вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів.

Наразі рятувальники продовжують роботу.

"Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Під удар потрапили об'єкти в Сумській і Дніпропетровській областях.