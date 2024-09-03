"Страшный день": Зеленский подтвердил ракетный удар РФ по учебному центру в Полтаве

В результате удара более 180 человек получили ранения. В настоящее время известно о 41 погибшем.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетный удар ВС РФ ударили по одному из учебных центров в Полтаве. Разрушено одно из зданий, а под завалами находятся много людей. Он проинформировал, что в результате удара более 180 человек получили ранения. В настоящее время известно о 41 погибшем.

"Поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", — сказал президент.

В Минобороны сообщили, что частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Сотрудникам ГСЧС и медикам удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

Сейчас спасатели продолжают работу.

"Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты ночью осуществили целенаправленный массированный обстрел железной дороги. Под удар попали объекты в Сумской и Днепропетровской областях.