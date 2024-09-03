ВС РФ нанесли удары по железной дороге в двух регионах: детали (фото)

По данным "Укрзализныци", под вражеский обстрел попали инфраструктура и подвижной состав. Также ВС РФ нанесли артиллерийский удар по дому в Покровске, в результате чего железнодорожник и его жена получили ранения

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Российские оккупанты ночью совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги. Под удар попали объекты в Сумской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"За прошедшую ночь враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги. В частности, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв", — проинформировали в компании.

Также отмечается, что под вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника "Укрзализныци" — машиниста локомотивного депо. Железнодорожник и его жена, которая является работницей первичного профсоюза, получили ранения и были доставлены в больницу.

"Ни одного пассажирского рейса не было отменено, продолжаем движение", — проинформировали в УЗ.

Прокуратура Сумской области начала расследование атаки ВС РФ беспилотником на локомотив поезда на Сумщине.

"По данным следствия, 3 сентября 2024 года утром, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником локомотив поезда, который находился на одной из железнодорожных станций в Сумском районе. В результате атаки врага помощник машиниста получил ранения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

По факту атаки на железную дорогу на Сумщине прокуратура проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что по данным командования, всего ночью и утром 3 сентября ВС РФ запустили 35 ударных дронов и большинство из них удалось перехватить. Работу ПВО могли слышать жители сразу 8 украинских регионов.