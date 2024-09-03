"Искандеры", Х-59/69 и десятки "шахедов": ВС РФ массированно атаковали Украину, детали (фото)

По данным командования, всего противник запустил 35 ударных дронов и большинство из них удалось перехватить. Работу ПВО могли слышать жители сразу 8 украинских регионов.

Related video

В ночь на 3 сентября российские оккупанты продолжили терроризировать мирные города Украины и запустили десятки ударных беспилотников иранского происхождения Shahed, а также несколько различных ракет. Деталями поделились представители Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале.

По данным командования, ВС РФ запустили из Крымского полуострова сразу 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской области. На этом террор не остановился и враг запустил 35 ударных дронов "шахед" из мыса Чауда в захваченном Крыму и Курской области.

Украинским защитникам к отражению воздушного нападения пришлось привлечь авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы.

"В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", шесть — локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донецкой области", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона ночью работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Обстрел Украины 3 сентября — сводка по регионам

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале писал, что поздно вечером ВС РФ ударили управляемой авиабомбой по Киевскому району. Произошло это недалеко от места, где расположен мемориальный комплекс.

"Попадание в землю. Повреждена линия электропередач и контактная сеть троллейбусов. Поврежден частный дом, возник пожар. Без пострадавших", — написал Олег Синегубов.

Спустя некоторое время ВС РФ нанесли еще один удар, но уже по Салтовскому району Харькова. В результате на открытой территории было зафиксировано возгорание травы, но обошлось без пострадавших.

Николаевская область. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что как и днем понедельника, российские оккупанты нанесли удар по Вознесенскому и Николаевскому районам города в ночь на 3 сентября. Обстрел осуществлялся при помощи баллистических ракет и предварительно речь про "Искандер-М". Попадание зафиксировано за пределами населенных пунктов на открытой территории, поэтому обошлось без пострадавших.

Над Херсонской областью противовоздушная оборона ночью уничтожила один дрон-камикадзе "шахед", написал начальник ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Вячеслав Чаус, занимающий должность главы Черниговской областной военной администрации, также сообщил о последствиях террора ВС РФ. Рядом с областным центром ночью работали системы ПВО, что привело к падению обломков и пожару в нежилых, не промышленных зданиях.

Двое людей получили легкие ранения, однако за помощью к медикам решили не обращаться.

Киевская область также была атакована ночью с помощью ударных дронов и в результате жители могли слышать работу ПВО, сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки. В одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли", — написал Руслан Кравченко.

На месте, где зафиксированы последствия российского террора, продолжают работать оперативные группы.

Власти Сумской, Одесской и Полтавской областей никак не отреагировали на ночную атаку ВС РФ на момент публикации материала.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего погиб 8-летний ребенок, а еще один находится в реанимации. По информации от главы областной администрации Ивана Федорова, всего жертвами российской атаки стали двое людей, а еще двое получили ранения. Взрывная волна повредила многоэтажные жилые дома, расположенные неподалеку.

2 сентября ВС РФ атаковали украинскую столицу, что привело к последствиям сразу в трех районах Киева. По данным спасателей, обломки ракет попали в корпус котельной одного из образовательных заведений. Также в Святошинском районе произошло возгорание в пункте приема вторсырья и у входа в метро.