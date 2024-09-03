"Іскандери", Х-59/69 і десятки "шахедів": ЗС РФ масовано атакували Україну, деталі (фото)

За даними командування, загалом противник запустив 35 ударних дронів і більшість із них вдалося перехопити. Роботу ППО могли чути жителі одразу 8 українських регіонів.

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У ніч на 3 вересня російські окупанти продовжили тероризувати мирні міста України і запустили десятки ударних безпілотників іранського походження Shahed, а також кілька різних ракет. Деталями поділилися представники Повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

За даними командування, ЗС РФ запустили з Кримського півострова одразу 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і керовану авіаційну ракету Х-59/69 з Курської області. На цьому терор не зупинився і ворог запустив 35 ударних дронів "шахед" з мису Чауда в захопленому Криму та Курській області.

Українським захисникам до відбиття повітряного нападу довелося залучити авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи.

"Унаслідок протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", шість — локально втрачено, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини", — йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона вночі працювала в Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Обстріл України 3 вересня — зведення по регіонах

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі писав, що пізно ввечері ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по Київському району. Сталося це недалеко від місця, де розташований меморіальний комплекс.

"Попадання в землю. Пошкоджено лінію електропередач і контактну мережу тролейбусів. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. Без постраждалих", — написав Олег Синєгубов.

Через деякий час ЗС РФ завдали ще одного удару, але вже по Салтівському району Харкова. У результаті на відкритій території було зафіксовано загоряння трави, але обійшлося без постраждалих.

Миколаївська область. Глава ОВА Віталій Кім повідомив, що, як і вдень понеділка, російські окупанти завдали удару по Вознесенському та Миколаївському районах міста в ніч на 3 вересня. Обстріл здійснювався за допомогою балістичних ракет і попередньо йдеться про "Іскандер-М". Попадання зафіксовано за межами населених пунктів на відкритій території, тому обійшлося без постраждалих.

Над Херсонською областю протиповітряна оборона вночі знищила один дрон-камікадзе "шахед", написав начальник ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

В'ячеслав Чаус, який обіймає посаду голови Чернігівської обласної військової адміністрації, також повідомив про наслідки терору ЗС РФ. Поруч з обласним центром уночі працювали системи ППО, що призвело до падіння уламків і пожежі в нежитлових, не промислових будівлях.

Двоє людей дістали легкі поранення, однак по допомогу до медиків вирішили не звертатися.

Київську область також атакували вночі за допомогою ударних дронів, і внаслідок цього жителі могли чути роботу ППО, повідомив глава ОВА Руслан Кравченко.

"Попадань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах сталася пожежа лісової підстилки. В одній із житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі", — написав Руслан Кравченко.

На місці, де зафіксовано наслідки російського терору, продовжують працювати оперативні групи.

Влада Сумської, Одеської та Полтавської областей ніяк не відреагувала на нічну атаку ЗС РФ на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинула 8-річна дитина, а ще одна перебуває в реанімації. За інформацією від голови обласної адміністрації Івана Федорова, загалом жертвами російської атаки стали двоє людей, а ще двоє дістали поранення. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхові житлові будинки, розташовані неподалік.

2 вересня ЗС РФ атакували українську столицю, що призвело до наслідків одразу в трьох районах Києва. За даними рятувальників, уламки ракет потрапили в корпус котельні одного з освітніх закладів. Також у Святошинському районі сталося загоряння в пункті прийому вторсировини та біля входу в метро.