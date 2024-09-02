Пожежі в трьох районах: у ДСНС показали кадри наслідків удару ЗС РФ по Києву (фото)

За даними рятувальників, уламки ракет влучили в корпус котельні одного з освітніх закладів. Також у Святошинському районі сталося загоряння в пункті прийому вторсировини та біля входу у метро.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і вранці 2 вересня обстріляли Київ. У результаті наслідки на собі відчули мешканці кількох районів столиці. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники із самого ранку почали ліквідовувати наслідки ранкової атаки на Київ. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети загорілися чотири автомобілі. Також горить двоповерхова будівля складського приміщення.

ЗС РФ атакували 3 райони Києва Фото: Фокус ЗС РФ атакували 3 райони Києва Фото: Фокус

"Рятувальники ліквідували загоряння на площі 700 кв. м. Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт прийому вторсировини", — ідеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу ЗС РФ зафіксували в 3 районах Києва Фото: ДСНС Наслідки обстрілу ЗС РФ зафіксували в 3 районах Києва Фото: ДСНС Наслідки обстрілу ЗС РФ зафіксували в 3 районах Києва Фото: ДСНС

У Голосіївському районі, продовжують у ДСНС, уламки ракети влучили в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежники ліквідували пожежу на площі в 6 квадратних кілометрів.

У Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу на площі в 400 квадратних метрів і зараз триває розбір конструкцій. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко писав, що станом на 06:25 до медиків по допомогу звернулися двоє дорослих і одного з них госпіталізували.

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами. За даними КМВА, ворог одночасно атакував Київ крилатими та балістичними ракетами. Відомо про двох постраждалих, у кількох районах спалахнули пожежі.