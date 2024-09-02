Пожежі в трьох районах: у ДСНС показали кадри наслідків удару ЗС РФ по Києву (фото)
За даними рятувальників, уламки ракет влучили в корпус котельні одного з освітніх закладів. Також у Святошинському районі сталося загоряння в пункті прийому вторсировини та біля входу у метро.
Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і вранці 2 вересня обстріляли Київ. У результаті наслідки на собі відчули мешканці кількох районів столиці. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники із самого ранку почали ліквідовувати наслідки ранкової атаки на Київ. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети загорілися чотири автомобілі. Також горить двоповерхова будівля складського приміщення.
"Рятувальники ліквідували загоряння на площі 700 кв. м. Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт прийому вторсировини", — ідеться в повідомленні.
У Голосіївському районі, продовжують у ДСНС, уламки ракети влучили в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежники ліквідували пожежу на площі в 6 квадратних кілометрів.
У Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу на площі в 400 квадратних метрів і зараз триває розбір конструкцій. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Мер Києва Віталій Кличко писав, що станом на 06:25 до медиків по допомогу звернулися двоє дорослих і одного з них госпіталізували.
Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами. За даними КМВА, ворог одночасно атакував Київ крилатими та балістичними ракетами. Відомо про двох постраждалих, у кількох районах спалахнули пожежі.