ЗС РФ вдарили по центру реабілітації дітей і дитбудинку у Сумах: є постраждалі (відео)

У міськраді заявили, що чотирьох постраждалих госпіталізували. За даними журналістів, наразі відомо про двох поранених дітей — це 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.

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У неділю ввечері, 1 вересня, у Сумах пролунав вибух. Росія завдала ракетного удару по приміщенню закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

"На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються", — зазначили в ОВА.

Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що усім постраждалим надається необхідна допомога. Однак не уточнив кількість потерпілих.

"Суспільне Суми" повідомило, що внаслідок російського удару постраждали хлопчик 7 років і дівчинка 13 років.

Пізніше у Сумській міській раді уточнили, що чотирьох постраждалих ушпиталили. Жертв внаслідок атаки немає.

Внаслідок атаки пошкоджено близько 400 вікон в будинках.

О 20:48 Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку Сум. За хвилину прогримів потужний вибух у місті.

О 20:56 російська тактична авіація здійснила пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

Крім того, Повітряні сили попереджали про рух ракет в напрямку Сум о 20:59 і 22:25.

Один з мешканців постраждалого будинку розповів журналістам, що в момент удару дивився телевізор. У його квартирі вибило всі віконні рами.

Нагадаємо, 1 серпня ЗС РФ атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" Харків. Внаслідок удару постраждали 47 людей, серед них — 7 дітей.