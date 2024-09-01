У Харкові знову вибухи: ЗС РФ за день випустили 13 балістичних ракет по місту і області, — соцмережі

Місцева влада ввечері повідомила про вибухи у Харкові. Кількість постраждалих внаслідок денної атаки зросла до 47 людей, з них — 7 дітей. У Міненерго заявили, що Росія вдарила по енергооб'єкту.

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Збройні сили Російської Федерації вдруге за день атакували місто Харків. Про вибух повідомив міський голова Ігор Терехов у неділю ввечері, 1 вересня.

"У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні!", — написав він о 19:24.

Фото: Скриншот

Перебувати в укриттях закликав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Харків знову під обстрілом", — написав він.

Фото: Скриншот

О 19:10 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Обстріл Харкова: що відомо

За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", 1 вересня по Харкову і Харківській області росіяни запустили близько 13 балістичних ракет. Більшість із них — "Іскандер-М".

У Харківській обласній прокуратурі заявили, що по торговельному центру у Салтівському районі ЗС РФ застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

У будівлю Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М". Крім того, було ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території.

Росіяни вдарили "Іскандерами" по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура Росіяни вдарили "Іскандерами" по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей, з них — 7 дітей. З-під завалів врятовано троє людей, заявили в ДСНС.

За даними Міненерго, ворог атакував один з енергообʼєктів у Харкові.

"Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Опівдні окупанти завдали удару по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство, заявив Синєгубов.

Постраждали троє людей: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років.

Нагадаємо, 1 вересня ЗС РФ завдали ударів по Палацу спорту, торговельному центру в Салтівському районі та поблизу Гідропарку в Київському районі Харкова.