Росія вдарила "Іскандерами" по Харкову: під завалами у спорткомплексі можуть бути люди — ОВА (фото, відео)

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру. Під обстріл потрапив Палац спорту і торговельний центр. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, триває операція з розбору завалів у спорткомплексі.

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У неділю, 1 серпня, Росія завдала серії ударів по місту Харків. Внаслідок атаки постраждала 41 людина, серед них — 5 дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що усі необхідні сили залучені до рятувальної операції.

"І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", — наголосив глава держави.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше заявив, що четверо людей перебувають у важкому стані — двоє дорослих і двоє дітей.

Ракетних ударів завдано по трьох локаціях у місті: Харківському палацу спорту, торговельному центру в Салтівському районі та поблизу Гідропарку в Київському районі.

"Це все цивільна інфраструктура. Торговельний центр вдень був заповнений людьми, було два удари. По Палацу спорту, за попередньою інформацією, чотири удари. Там так само є цивільні поранені. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні", — сказав Синєгубов.

За попередніми даними правоохоронців, серед застосованих під час обстрілу ракет були "Іскандери". Інші деталі поки що з'ясовуються.

Пізніше Синєгубов уточнив, що триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань.

"Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці", — написав він.

Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю.

ЗС РФ вдарили по спорткомплексу у Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що у Салтівському районі серед постраждалих двоє дітей та двоє медиків. Горіли три автівки.

"Внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби", — зазначив він.

Нагадаємо, 31 серпня у Харкові було оголошено днем трауру. 30 серпня внаслідок російської атаки загинула 14-річна дівчинка. 80 людей були поранені, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля.

31 серпня у селі Черкаська Лозова в Харківській області жертвами російського удару стали двоє людей.