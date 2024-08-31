ЗС РФ завдали удару по Харківській області: загинуло двоє осіб, подробиці

Голова Харківської ОВА додав, що в результаті удару також постраждало вісім осіб. Семеро з них отримали легкі ушкодження, одна жінка — середньої тяжкості.

Related video

В суботу, 31 серпня, російські окупанти атакували село Черкаська Лозова в Харківській області. Наразі відомо про двох загиблих. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На цю хвилину вже двоє загиблих", — зазначив він.

Відомо, що серед жертв є одна жінка. На даний час встановлюються її дані.

Окрім цього, в результаті удару постраждало вісім осіб. Семеро людей отримали легкі ушкодження, одна жінка знаходиться в середньому стані.

Зазначимо, що окупанти вдарили по населеному пункті о 14:55. В результаті удару загорівся будинок.

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 серпня ЗС РФ керованими авіабомбами обстріляли Харків. В результаті обстрілу загинуло шестеро осіб, постраждало 97 осіб, серед них — 22 неповнолітніх. Зараз майже завершена пошуково-рятувальна операція, працюють лише спеціальні служби, щоб "усунути аварійність". Під'їзд, який постраждав після атаки, буде розбиратись. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що удар був завданий за допомогою керованої авіабомби.

За словами Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, серед загиблих 30 серпня в Харкові є 14-річна дівчинка. Він додав, що ціллю ворога являються цивільні об'єкти, мирні люди та діти.