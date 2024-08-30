Серед загиблих 14-річна дівчинка: кількість жертв обстрілу ЗС РФ у Харкові зросла

Пожежу у багатоповерхівці вдалося локалізувати. Наймолодшому постраждалому — лише 5 років.

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Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу ЗС РФ у Харкові зросла. Про це 30 серпня заявив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Він повідомив, що за оновленими даними у Харкові загинули шестеро осіб та отримали поранення 59 людей. Серед постраждалих є дев’ять дітей віком 5–16 років.

"Люди продовжують звертатися до лікарень", — підкреслив Синєгубов.

Фото з місця подій Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко проінформував, що серед загиблих є 14-річна дівчинка.

"Цілі ворога — цивільні об'єкти, мирні люди, діти", — зазначив голова МВС.

Пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області передала, що о 19:20 пожежа на площі понад 1500 квадратних метрів була локалізована. Ліквідація вогню у 12-поверховому житловому будинку триває.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов інформував про атаку авіабомбами та загибель дитини на дитячому майданчику у Немишлянському районі. На обстріл ЗС РФ відреагував президент Володимир Зеленський, закликавши партнерів зупинити російський терор.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов передавав, що у місті зафіксували п’ять влучань. Зокрема, під ударом опинились 12-поверхівка, складська будівля та житлові будинки.