В Харькове снова взрывы: ВС РФ за день выпустили 13 баллистических ракет по городу и области, — соцсети
Местные власти вечером сообщили о взрывах в Харькове. Количество пострадавших в результате дневной атаки возросло до 47 человек, из них — 7 детей. В Минэнерго заявили, что Россия ударила по энергообъекту.
Вооруженные силы Российской Федерации второй раз за день атаковали город Харьков. О взрыве сообщил городской голова Игорь Терехов в воскресенье вечером, 1 сентября.
"В Харькове был слышен взрыв! Будьте осторожны!", — написал он в 19:24.
Находиться в укрытиях призвал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Харьков снова под обстрелом", — написал он.
В 19:10 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Обстрел Харькова: что известно
По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", 1 сентября по Харькову и Харьковской области россияне запустили около 13 баллистических ракет. Большинство из них — "Искандер-М".
В Харьковской областной прокуратуре заявили, что по торговому центру в Салтовском районе ВС РФ применили две баллистические ракеты "Искандер-М".
В здание Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М". Кроме того, было еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории.
Количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них — 7 детей. Из-под завалов спасены три человека, заявили в ГСЧС.
По данным Минэнерго, враг атаковал один из энергообъектов в Харькове.
"Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
В полдень оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района. Повреждено гражданское предприятие, заявил Синегубов.
Пострадали три человека: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет.
Напомним, 1 сентября ВС РФ нанесли удары по Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и вблизи Гидропарка в Киевском районе Харькова.