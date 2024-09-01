В Харькове снова взрывы: ВС РФ за день выпустили 13 баллистических ракет по городу и области, — соцсети

Местные власти вечером сообщили о взрывах в Харькове. Количество пострадавших в результате дневной атаки возросло до 47 человек, из них — 7 детей. В Минэнерго заявили, что Россия ударила по энергообъекту.

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Вооруженные силы Российской Федерации второй раз за день атаковали город Харьков. О взрыве сообщил городской голова Игорь Терехов в воскресенье вечером, 1 сентября.

"В Харькове был слышен взрыв! Будьте осторожны!", — написал он в 19:24.

Фото: Скриншот

Находиться в укрытиях призвал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Харьков снова под обстрелом", — написал он.

Фото: Скриншот

В 19:10 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Обстрел Харькова: что известно

По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", 1 сентября по Харькову и Харьковской области россияне запустили около 13 баллистических ракет. Большинство из них — "Искандер-М".

В Харьковской областной прокуратуре заявили, что по торговому центру в Салтовском районе ВС РФ применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

В здание Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М". Кроме того, было еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории.

Россияне ударили "Искандерами" по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура Россияне ударили "Искандерами" по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

Количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них — 7 детей. Из-под завалов спасены три человека, заявили в ГСЧС.

По данным Минэнерго, враг атаковал один из энергообъектов в Харькове.

"Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

В полдень оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района. Повреждено гражданское предприятие, заявил Синегубов.

Пострадали три человека: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет.

Напомним, 1 сентября ВС РФ нанесли удары по Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и вблизи Гидропарка в Киевском районе Харькова.