ВС РФ ударили по центру реабилитации детей и детдома в Сумах: есть пострадавшие (видео)

В горсовете заявили, что четырех пострадавших госпитализировали. По данным журналистов, пока известно о двух раненых детях — это 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.

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В воскресенье вечером, 1 сентября, в Сумах прогремел взрыв. Россия нанесла ракетный удар по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Здание находится среди жилого микрорайона города.

"На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются", — отметили в ОВА.

Председатель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Однако не уточнил количество пострадавших.

"Суспільне Суми" сообщило, что в результате российского удара пострадали мальчик 7 лет и девочка 13 лет.

Позже в Сумском городском совете уточнили, что четырех пострадавших госпитализировали. Жертв в результате атаки нет.

В результате атаки повреждено около 400 окон в домах.

В 20:48 Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Сум. Через минуту прогремел мощный взрыв в городе.

В 20:56 российская тактическая авиация осуществила пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине.

Кроме того, Воздушные силы предупреждали о движении ракет в направлении Сум в 20:59 и 22:25.

Один из жителей пострадавшего дома рассказал журналистам, что в момент удара смотрел телевизор. В его квартире выбило все оконные рамы.

Напомним, 1 августа ВС РФ атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" Харьков. В результате удара пострадали 47 человек, среди них — 7 детей.