ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами: є влучання у двох областях (фото)

За даними КМВА, ворог одночасно атакував Київ крилатими й балістичними ракетами. Відомо про двох постраждалих, у кількох районах спалахнули пожежі.

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Вночі на 2 вересня російські війська атакували українські міста. Фокус зібрав усе, що відомо на момент публікації матеріалу.

Пуски "шахедів" та ракет

О 22:40 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив декілька груп ударних БПЛА. Вони рухались у напрямку Харкова та Полтавської області.

Згодом ЗС РФ запустили нові групи безпілотників, які летіли в напрямку Дніпра та Черкаської області. Також "шахед" зафіксували в передмісті Білої Церкви.

О 4:42 Росія запустила крилаті ракети з півночі. Мешканців Черкас та Сміли закликали бігти в укриття.

Пролетівши кілька областей та змінюючи курс, ракети атакували Київ та Київську область.

Наслідки обстрілу у Києві

Кореспонденти Фокуса інформували про вибухи у Києві та області. Мер Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби виїхали за викликами у Голосіївський та Соломʼянський райони столиці.

За попередньою інформацією, у Шевченківському районі впали уламки. Там медики оглядали одного постраждалого.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків загорілись чотири машини, також уламки впали на складське приміщення. У Голосіївському районі вогонь охопив нежитлове приміщення. Пожежа спалахнула і в Шевченківському районі.

Міський голова уточнив, що у Голосіївському районі Києва частково зруйнована котельня. У Святошинському районі пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро, але вона працює. Також поблизу метро загорівся МАФ.

У соцмережах передали, що мешканці столиці знаходять по всьому місту великі й малі уламки ракет.

Фото уламків, знайдених у Києві Фото: Реальный Киев Фото уламків, знайдених у Києві Фото: Реальный Киев

Кличко заявив, що за медичною допомогою у Києві звернулись двоє дорослих людей. Одного з постраждалих госпіталізували. Пожежі у Голосіївському та Святошинському районах ліквідували.

Начальник КМВА Сергій Попко проінформував, що столиця зазнала комбінованого удару — крилатими та балістичними ракетами. Попередньо, Київ атакували ракети типу Х-101, пущені з Ту-95МС у Саратовській області РФ, і ракети типу KN-24/Іскандер-М.

"До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка — балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно", — підкреслив Попко.

Фото уламків, знайдених у Києві Фото: Труха

Наслідки атаки у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання двох "шахедів". У Київському районі БПЛА ударив у приватний житловий будинок, а у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Згодом міський голова проінформував, що в Індустріальному районі внаслідок ракетного удару сталося загоряння у садовому товаристві.

"Щодо жертв та постраждалих — наразі інформація не надходила", — додав Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Київському районі постраждала 66-річна жінка, але від госпіталізації відмовилась. У садовому товаристві, з його слів, вогонь охопив приватний будинок та три нежитлові будівлі, але обійшлося без поранених.

Нагадаємо, 1 вересня ЗС РФ вдарили ракетами "Іскандер" по Палацу спорту, ТРЦ та Гідропарку у Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував про 41 постраждалого, п’ятеро з них — діти.

Також 1 вересня російські окупанти атакували Суми, поціливши по будівлі центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячого будинку. Внаслідок обстрілу постраждали діти 7 та 13 років.