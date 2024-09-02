ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами: є влучання у двох областях (фото)
За даними КМВА, ворог одночасно атакував Київ крилатими й балістичними ракетами. Відомо про двох постраждалих, у кількох районах спалахнули пожежі.
Вночі на 2 вересня російські війська атакували українські міста. Фокус зібрав усе, що відомо на момент публікації матеріалу.
Пуски "шахедів" та ракет
О 22:40 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив декілька груп ударних БПЛА. Вони рухались у напрямку Харкова та Полтавської області.
Згодом ЗС РФ запустили нові групи безпілотників, які летіли в напрямку Дніпра та Черкаської області. Також "шахед" зафіксували в передмісті Білої Церкви.
О 4:42 Росія запустила крилаті ракети з півночі. Мешканців Черкас та Сміли закликали бігти в укриття.
Пролетівши кілька областей та змінюючи курс, ракети атакували Київ та Київську область.
Наслідки обстрілу у Києві
Кореспонденти Фокуса інформували про вибухи у Києві та області. Мер Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби виїхали за викликами у Голосіївський та Соломʼянський райони столиці.
За попередньою інформацією, у Шевченківському районі впали уламки. Там медики оглядали одного постраждалого.
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків загорілись чотири машини, також уламки впали на складське приміщення. У Голосіївському районі вогонь охопив нежитлове приміщення. Пожежа спалахнула і в Шевченківському районі.
Міський голова уточнив, що у Голосіївському районі Києва частково зруйнована котельня. У Святошинському районі пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро, але вона працює. Також поблизу метро загорівся МАФ.
У соцмережах передали, що мешканці столиці знаходять по всьому місту великі й малі уламки ракет.
Кличко заявив, що за медичною допомогою у Києві звернулись двоє дорослих людей. Одного з постраждалих госпіталізували. Пожежі у Голосіївському та Святошинському районах ліквідували.
Начальник КМВА Сергій Попко проінформував, що столиця зазнала комбінованого удару — крилатими та балістичними ракетами. Попередньо, Київ атакували ракети типу Х-101, пущені з Ту-95МС у Саратовській області РФ, і ракети типу KN-24/Іскандер-М.
"До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка — балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно", — підкреслив Попко.
Наслідки атаки у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання двох "шахедів". У Київському районі БПЛА ударив у приватний житловий будинок, а у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Згодом міський голова проінформував, що в Індустріальному районі внаслідок ракетного удару сталося загоряння у садовому товаристві.
"Щодо жертв та постраждалих — наразі інформація не надходила", — додав Терехов.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Київському районі постраждала 66-річна жінка, але від госпіталізації відмовилась. У садовому товаристві, з його слів, вогонь охопив приватний будинок та три нежитлові будівлі, але обійшлося без поранених.
Нагадаємо, 1 вересня ЗС РФ вдарили ракетами "Іскандер" по Палацу спорту, ТРЦ та Гідропарку у Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував про 41 постраждалого, п’ятеро з них — діти.
Також 1 вересня російські окупанти атакували Суми, поціливши по будівлі центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячого будинку. Внаслідок обстрілу постраждали діти 7 та 13 років.