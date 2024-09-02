ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами: есть попадания в двух областях (фото)
По данным КГВА, враг одновременно атаковал Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Известно о двух пострадавших, в нескольких районах вспыхнули пожары.
Ночью на 2 сентября российские войска атаковали украинские города. Фокус собрал все, что известно на момент публикации материала.
Пуски "шахедов" и ракет
В 22:40 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил несколько групп ударных БПЛА. Они двигались в направлении Харькова и Полтавской области.
Впоследствии ВС РФ запустили новые группы беспилотников, которые летели в направлении Днепра и Черкасской области. Также "шахед" зафиксировали в пригороде Белой Церкви.
В 4:42 Россия запустила крылатые ракеты с севера. Жителей Черкасс и Смелы призвали бежать в укрытия.
Пролетев несколько областей и меняя курс, ракеты атаковали Киев и Киевскую область.
Последствия обстрела в Киеве
Корреспонденты Фокуса информировали о взрывах в Киеве и области. Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали по вызовам в Голосеевский и Соломенский районы столицы.
По предварительной информации, в Шевченковском районе упали обломки. Там медики осматривали одного пострадавшего.
В Святошинском районе в результате падения обломков загорелись четыре машины, также обломки упали на складское помещение. В Голосеевском районе огонь охватил нежилое помещение. Пожар вспыхнул и в Шевченковском районе.
Городской голова уточнил, что в Голосеевском районе Киева частично разрушена котельная. В Святошинском районе повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро, но она работает. Также вблизи метро загорелся МАФ.
В соцсетях передали, что жители столицы находят по всему городу большие и малые обломки ракет.
Кличко заявил, что за медицинской помощью в Киеве обратились двое взрослых людей. Одного из пострадавших госпитализировали. Пожары в Голосеевском и Святошинском районах ликвидировали.
Начальник КГВА Сергей Попко проинформировал, что столица подверглась комбинированному удару — крылатыми и баллистическими ракетами. Предварительно, Киев атаковали ракеты типа Х-101, пущенные с Ту-95МС в Саратовской области РФ, и ракеты типа KN-24/Искандер-М.
"К этому всему еще добавился один ударный БПЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка — баллистических и ударный беспилотник! Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", — подчеркнул Попко.
Последствия атаки в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании двух "шахедов". В Киевском районе БПЛА ударил в частный жилой дом, а в Слободском районе — вблизи образовательного учреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.
Впоследствии городской голова проинформировал, что в Индустриальном районе в результате ракетного удара произошло возгорание в садовом товариществе.
"Относительно жертв и пострадавших — пока информация не поступала", — добавил Терехов.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе пострадала 66-летняя женщина, но от госпитализации отказалась. В садовом товариществе, по его словам, огонь охватил частный дом и три нежилых здания, но обошлось без раненых.
Напомним, 1 сентября ВС РФ ударили ракетами "Искандер" по Дворцу спорта, ТРЦ и Гидропарку в Харькове. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал о 41 пострадавшем, пятеро из них — дети.
Также 1 сентября российские оккупанты атаковали Сумы, попав по зданию центра социально-психологической реабилитации детей и детского дома. В результате обстрела пострадали дети 7 и 13 лет.