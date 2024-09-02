ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами: есть попадания в двух областях (фото)

По данным КГВА, враг одновременно атаковал Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Известно о двух пострадавших, в нескольких районах вспыхнули пожары.

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Ночью на 2 сентября российские войска атаковали украинские города. Фокус собрал все, что известно на момент публикации материала.

Пуски "шахедов" и ракет

В 22:40 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил несколько групп ударных БПЛА. Они двигались в направлении Харькова и Полтавской области.

Впоследствии ВС РФ запустили новые группы беспилотников, которые летели в направлении Днепра и Черкасской области. Также "шахед" зафиксировали в пригороде Белой Церкви.

В 4:42 Россия запустила крылатые ракеты с севера. Жителей Черкасс и Смелы призвали бежать в укрытия.

Пролетев несколько областей и меняя курс, ракеты атаковали Киев и Киевскую область.

Последствия обстрела в Киеве

Корреспонденты Фокуса информировали о взрывах в Киеве и области. Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали по вызовам в Голосеевский и Соломенский районы столицы.

По предварительной информации, в Шевченковском районе упали обломки. Там медики осматривали одного пострадавшего.

В Святошинском районе в результате падения обломков загорелись четыре машины, также обломки упали на складское помещение. В Голосеевском районе огонь охватил нежилое помещение. Пожар вспыхнул и в Шевченковском районе.

Городской голова уточнил, что в Голосеевском районе Киева частично разрушена котельная. В Святошинском районе повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро, но она работает. Также вблизи метро загорелся МАФ.

В соцсетях передали, что жители столицы находят по всему городу большие и малые обломки ракет.

Фото обломков, найденных в Киеве Фото: Реальный Киев Фото обломков, найденных в Киеве Фото: Реальный Киев

Кличко заявил, что за медицинской помощью в Киеве обратились двое взрослых людей. Одного из пострадавших госпитализировали. Пожары в Голосеевском и Святошинском районах ликвидировали.

Начальник КГВА Сергей Попко проинформировал, что столица подверглась комбинированному удару — крылатыми и баллистическими ракетами. Предварительно, Киев атаковали ракеты типа Х-101, пущенные с Ту-95МС в Саратовской области РФ, и ракеты типа KN-24/Искандер-М.

"К этому всему еще добавился один ударный БПЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка — баллистических и ударный беспилотник! Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", — подчеркнул Попко.

Фото обломков, найденных в Киеве Фото: Труха

Последствия атаки в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании двух "шахедов". В Киевском районе БПЛА ударил в частный жилой дом, а в Слободском районе — вблизи образовательного учреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Впоследствии городской голова проинформировал, что в Индустриальном районе в результате ракетного удара произошло возгорание в садовом товариществе.

"Относительно жертв и пострадавших — пока информация не поступала", — добавил Терехов.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе пострадала 66-летняя женщина, но от госпитализации отказалась. В садовом товариществе, по его словам, огонь охватил частный дом и три нежилых здания, но обошлось без раненых.

Напомним, 1 сентября ВС РФ ударили ракетами "Искандер" по Дворцу спорта, ТРЦ и Гидропарку в Харькове. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал о 41 пострадавшем, пятеро из них — дети.

Также 1 сентября российские оккупанты атаковали Сумы, попав по зданию центра социально-психологической реабилитации детей и детского дома. В результате обстрела пострадали дети 7 и 13 лет.