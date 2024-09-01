Атаки "шахедов": стало известно, сколько дронов ежесуточно производит Россия (видео)

Как отметил эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце, если РФ выпускает по Украине меньшее количество "шахедов", чем производит, это свидетельствует о том, что готовится массированный обстрел украинских городов.

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Россия ежесуточно может производить от 30 до 50 ударных беспилотников типа "шахед" и, если она выпускает по Украине меньшее количество, то это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к массированной атаке дронов. Об этом говорится в сюжете телеканала "Мы-Украина".

По данным журналистов, за август РФ атаковала Украину рекордным количеством "шахедов", а за последние два дня россияне выпустили более 250 дронов различных типов. Их в основном сбивают мобильные группы украинских защитников. Иногда к этому процессу привлекают авиацию.

"Понимая, что объем производства у них составляет от 30 до 50 беспилотников в сутки, как только они начинают использовать меньшее количество, с высокой вероятностью происходит накопление беспилотников для дальнейших массированных ударов", — заявил эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

Таким образом, чтобы восстановить расходы БпЛА последней недели, врагу понадобится 10 дней.

Для того, чтобы уменьшить интенсивность атак или их количественную нагрузку нужно бить по местам изготовления и транспортировки дронов.

"Первый и главный этап — это превентивное уничтожение средств поражения противника на аэродромах, на складах, на базах хранения и уничтожение цепочек производства этого оружия", — подчеркнул военный эксперт Павел Лакийчук.

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, в августе российские войска выпустили по украинским городам примерно 789 ударных БПЛА типа "Shahed".

В общем вражеские "мопеды" не атаковали Украину только четыре календарных дня в последнем летнем месяце 2024 года.

Напомним, в ночь на 30 августа 2024 года ВС РФ ударили по Украине баллистической ракетой "Искандер" и атаковали 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136".

В ночь на 29 августа российские оккупанты выпустили по Украине 5 ракет и 74 "шахеды".