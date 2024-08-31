Тревожный август: количество атакующих Украину шахедов достигло абсолютного рекорда

26, 27 и 29 числа враг выпустил по украинцам больше всего ударных дронов. Только за эти три дня ПВО уничтожила более 250 вражеских БПЛА.

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В последний месяц лета российские войска выпустили по украинским городам примерно 789 ударных БПЛА типа "Shahed". По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские "мопеды" не атаковали нашу страну только четыре календарных дня из 31.

1 августа

В первый день августа Украину атаковало 7 дронов. Все они были сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.

2 августа

На южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БпЛА различных типов.

3 августа

Россияне атаковали 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из направлений: мыс Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск, Курск.

В пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей было сбито 24 дрона.

4 августа

В ночь на 4 августа враг запустил 5 БпЛА "Shahed" из Приморско-Ахтарска.

Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил все дроны были уничтожены. Сбития произошли в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

5 августа

В ночь на 5 августа российские оккупанты атаковали 24 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск и Курск.

Все вражеские БпЛА были сбиты в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

6 августа

В ночь на 6 августа 2024 года противник выпустил 16 ударных БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда в Крыму и Курска. Также россияне ударили 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

В результате противовоздушного боя были сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

7 августа

В ночь на 7 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 30 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск и Ейск.

Во время противовоздушных боев все вражеские дроны сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

8 августа

8 августа ВС РФ ударил по Харьковщине 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также выпустил две управляемые авиаракеты Х-59 и 4 БпЛА типа из Ейска.

Две Х-59 и все БпЛА были сбиты в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

9 августа

В ночь на 9 августа радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено 27 ударных беспилотников, которые были отправлены из района Приморско-Ахтарск.

В результате все вражеские БпЛА были сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

11 августа

Ночь на 10 августа была относительно спокойной, а уже 11 числа ВС РФ атаковал украинские города 57-ю ударными БпЛА и 4-мя баллистическими ракетами KN-23.

Украинцам удалось сбить 53 дрона в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

13 августа

Ночь 12 августа снова стала своеобразным "выходным днем", когда небо осталось "чистым", но уже 13 августа враг повторно атаковал Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38-ю "шахедами".

Воздушные силы уничтожили 30 вражеских БпЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

14 августа

В ночь на 14 августа агрессоры атаковали украинцев 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области и 23-мя БПЛА "Shahed" из Крыма, Ейска и Курска.

Во время противовоздушного боя удалось сбить 17 вражеских дронов в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

15 августа

В ночь на 15 августа россияне уже нанесли удар 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области. Также было запущено 29 "шахедов" из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Все 29 вражеских БпЛА были уничтожены в пределах Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

16 августа

16 августа российские оккупанты наносили удары 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М", 3-мя БпЛА типа "Shahed", а также 2-мя беспилотниками неустановленного типа.

Все вражеские БпЛА были сбиты. Отличились ПВО в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

17 августа

В ночь на 17 августа российские войска нанесли удары 14-ю БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск. По городу Сумы из Воронежской области была выпущена ракета "Искандер-К".

Все 14 шахедов сбиты. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

18 августа

В ночь на 18 августа оккупанты атаковали Украину 8 ударными БпЛА "Shahed-131/136". Кроме того, было выпущено 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и по 2 баллистические ракеты KN-23 и управляемые авиационные ракеты Х-59.

В пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей все дроны были уничтожены в воздухе. Также сбили 2 баллистические и 3 крылатые ракеты.

19 августа

19 августа российские оккупанты пытались нанести удары 11-ю БпЛА типа "Shahed" с Курского направления и Приморско-Ахтарска.

Все вражеские БпЛА "рассыпались в воздухе" в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

20 августа

В ночь на 20 августа российская армия осуществила пуски баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, "Искандер-К" и управляемых авиационных ракет Х-59 "под прикрытием" 26 "шахедов".

В результате в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей было сбито одну крылатую ракету, две КАР Х-59 и 25 БпЛА.

21 августа

Следующей ночью, 21 августа, радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 72 воздушных целей, среди которых 69 ударных БпЛА типа "Shahed".

50 дронов были сбиты в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей. Еще 16 вражеских БпЛА под воздействием радиоэлектронных средств противодействия были потеряны. Также было зафиксировано пересечение дроном государственной границы с Республикой Беларусь, а еще один российский БпЛА взял курс в Белгородскую область.

22 августа

В ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли удар 10-ю БпЛА типа "Shahed" с Курского направления, большинством из них атаковав позиции Сил обороны на прифронтовых территориях Харьковщины.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных БпЛА, еще два — упали самостоятельно.

23 августа

В ночь на 23 августа противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Враг выпустил 16 дронов из Ейска и Курска. Огневыми группами Сил обороны было сбито 14 "жестянок". Еще два БПЛА оказались "локационно-потерянными", то есть где-то упали под воздействием РЭБ.

25 августа

Перед Днем Независимости Украины, 24 августа, было "тихо". А вот в ночь на 25 августа противник нанес удар ракетами разных типов по прифронтовым Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Донетчине, применив крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, большинство из которых, благодаря ПВО, не достигли своих целей.

Также оккупанты атаковали 9-ю ударными беспилотниками типа "Shahed", 8 из которых были сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области.

26 августа

Ночь на понедельник 26 августа стала рекордной по количеству выпущенных средств поражения, которые, в основном, были нацелены на объекты критической инфраструктуры. Всего было обнаружено 236 средств воздушного нападения: 127 ракет и 109 ударных БпЛА. Среди них 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 77 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет "Калибр", 3 крылатые ракеты Х-22, 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и 109 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя была сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 дронов.

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27 августа

В ночь на 27 августа в украинском небе было обнаружено 91 средство воздушного нападения противника. Это стало "вторым местом" по количеству ракет и дронов. Оккупанты нанесли удар по Украине 3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", ракетой "Искандер-М" и ракетой "Искандер-К", а также 5-ю крылатыми ракетами Х-101. К тому же было зафиксировано 81 ударный БпЛА.

В результате боевой работы, которая велась в большинстве регионов страны, было сбито 5 крылатых ракет Х-101 и подавляющее большинство "шахедов".

29 августа

Следующий день, 28 августа, стал "выходным" для украинской ПВО, но уже в ночь на 29 число россияне снова атаковали Украину 5 ракетами различных типов и 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". То есть это стало "бронзовым рекордом" по количеству выпущенных россиянами дронов в августе.

В результате противовоздушного боя были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей. Еще 14 ударных БпЛА упали сами.

30 августа

30 августа враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю "шахедами" из Приморско-Ахтарска и Курска.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. Было сбито 12 ударных БпЛА, четыре — локально потеряны.

31 августа

Сегодня ночью, 31 августа, россияне выпустили по украинцам баллистическую ракету "Искандер-М", четыре зенитные ракеты С-300 и 52 ударных БпЛА.

В результате работы противовоздушной обороны в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях было сбито 24 "Шахеды". Еще 25 упали без вмешательства ПВО, два беспилотника полетели в РФ, и еще один — в Беларусь.

Напомним, во время атаки 29 августа обломки ударного российского беспилотника упали на детскую площадку в Днепровском районе Киева.

26 августа ВС РФ ударили по Киеву и Киевской области двумя волнами дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили около 20 российских целей.