Тривожний серпень: кількість атакуючих Україну шахедів досягла абсолютного рекорду

26, 27 та 29 числа ворог випустив по українцях найбільше ударних дронів. Лише за ці три дні ППО знищила понад 250 ворожих БПЛА.

Related video

У останній місяць літа російські війська випустили по українських містах приблизно 789 ударних БПЛА типу "Shahed". За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі "мопеди" не атакували нашу країну лише чотири календарні дні з 31.

1 серпня

У перший день серпня Україну атакувало 7 дронів. Усі вони були збиті протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

2 серпня

На південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів.

3 серпня

Росіяни атакували 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.

У межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей було збито 24 дрони.

4 серпня

У ніч на 4 серпня ворог запустив 5 БпЛА "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил усі дрони було знищено. Збиття відбулися у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

5 серпня

У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували 24 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Усі ворожі БпЛА було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

6 серпня

У ніч на 6 серпня 2024 року противник випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда у Криму та Курськ. Також росіяни ударили 4-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59.

В результаті протиповітряного бою було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

7 серпня

У ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували 30 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.

Під час протиповітряних боїв усі ворожі дрони збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

8 серпня

8 серпня ЗС РФ ударив по Харківщині 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" а також випустив дві керовані авіаракети Х-59 та 4 БпЛА типу із Єйська. – рф.

Дві Х-59 та усі БпЛА було збито у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

9 серпня

У ніч на 9 серпня радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 27 ударних безпілотників, які було відправлено із району Приморсько-Ахтарськ.

У результаті усі ворожі БпЛА було збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

11 серпня

Ніч на 10 серпня була відносно спокійною, а вже 11 числа ЗС РФ атакував українські міста 57-ма ударними БпЛА та 4-ма балістичними ракетами KN-23.

Українцям вдалося збити 53 дрони у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

13 серпня

Ніч 12 серпня знову стала своєрідним "вихідним днем", коли небо залишилося "чистим", але вже 13 серпня ворог повторно атакував Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 38-ма "шахедами".

Повітряні сили знищили 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

14 серпня

У ніч на 14 серпня агресори атакували українців 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області та 23-ма БПЛА "Shahed" із Криму, Єйська та Курська.

Під час протиповітряного бою вдалося збити 17 ворожих дронів у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

15 серпня

У ніч на 15 серпня росіяни вже завдали удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області. Також було запущено 29 "шахедів" із Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Усі 29 ворожих БпЛА було знищено у межах Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

16 серпня

16 серпня російські окупанти завдавали ударів 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М", 3-ма БпЛА типу "Shahed", а також 2-ма безпілотниками невстановленого типу.

Усі ворожі БпЛА було збито. Відзначилися ППО у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

17 серпня

У ніч на 17 серпня російські війська завдали ударів 14-ма БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ. По місту Суми із Воронезької області була випущена ракета "Іскандер-К".

Усі 14 шахедів збито. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

18 серпня

У ніч на 18 серпня окупанти атакували Україну 8 ударними БпЛА "Shahed-131/136". Окрім того, було випущено 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та по 2 балістичні ракети KN-23 та керовані авіаційні ракети Х-59.

У межах Київської, Сумської та Полтавської областей усі дрони було знищено у повітрі. Також збили 2 балістичні та 3 крилаті ракети.

19 серпня

19 серпня російські окупанти намагалися завдати ударів 11-ма БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська.

Усі ворожі БпЛА "розсипалися у повітрі" у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

20 серпня

У ніч на 20 серпня російська армія здійснила пуски балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, "Іскандер-К" та керованих авіаційних ракет Х-59 "під прикриттям" 26 "шахедів".

У результаті в межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей було збито одну крилату ракету, дві КАР Х-59 та 25 БпЛА.

21 серпня

Наступної ночі, 21 серпня, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 72 повітряних цілей, серед яких 69 ударних БпЛА типу "Shahed".

50 дронів було збито у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей. Ще 16 ворожих БпЛА під впливом радіоелектронних засобів протидії було втрачено. Також було зафіксовано перетин дроном державного кордону з Республікою Білорусь, а ще один російський БпЛА узяв курс до Бєлгородської області.

22 серпня

У ніч на 22 серпня російські окупанти завдали удару 10-ма БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку, більшістю з них атакувавши позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківщини.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – упали самостійно.

23 серпня

У ніч на 23 серпня протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Ворог випустив 16 дронів з Єйська та Курська. Вогневими групами Сил оборони було збито 14 "бляшанок". Ще два БПЛА виявилися "локаційно-втраченими", тобто десь впали під впливом РЕБ.

25 серпня

Перед Днем Незалежності України, 24 серпня, було "тихо". А ось у ніч на 25 серпня противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині, застосувавши крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, більшість з яких, завдяки ППО, не досягла своїх цілей.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 8 з яких було збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

26 серпня

Ніч на понеділок 26 серпня стала рекордною за кількістю випущених засобів ураження, які, в основному, були націлені на об’єкти критичної інфраструктури. Усього було виявлено 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Серед них 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 77 крилатих ракет Х-101, 28 крилатих ракет "Калібр", 3 крилаті ракети Х-22, 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 109 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

У результаті протиповітряного бою було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 дронів.

Важливо

Десятки вибухів, жертви та аварійні відключення: що відомо про обстріл України 26 серпня

27 серпня

У ніч на 27 серпня в українському небі було виявлено 91 засіб повітряного нападу противника. Це стало "другим місцем" за кількістю ракет і дронів. Окупанти завдали удару по Україні 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", ракетою "Іскандер-М" та ракетою "Іскандер-К", а також 5-ма крилатими ракетами Х-101. До того ж було зафіксовано 81 ударний БпЛА.

У результаті бойової роботи, яка велась у більшості регіонів країни, було збито 5 крилатих ракет Х-101 та переважну більшість "шахедів".

29 серпня

Наступний день, 28 серпня, став "вихідним" для української ППО, але вже у ніч на 29 число росіяни знову атакували Україну 5 ракетами різних типів та 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Тобто це стало "бронзовим рекордом" за кількістю випущених росіянами дронів у серпні.

В результаті протиповітряного бою було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей. Ще 14 ударних БпЛА впали самі.

30 серпня

30 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма "шахедами" із Приморсько-Ахтарська та Курська.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Було збито 12 ударних БпЛА, чотири – локаційно втрачені.

31 серпня

Сьогодні вночі, 31 серпня, росіяни випустили по українцям балістичну ракету "Іскандер-М", чотири зенітні ракети С-300 та 52 ударних БпЛА.

В результаті роботи протиповітряної оборони у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях було збито 24 "шахеди". Ще 25 упали без втручання ППО, два безпілотники полетіли до РФ, та ще один – у Білорусь.

Нагадаємо, під час атаки 29 серпня уламки ударного російського безпілотника впали на дитячий майданчик у Дніпровському районі Києва.

26 серпня ЗС РФ вдарили по Києву та Київській області двома хвилями дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили близько 20 російських цілей.