РФ атакувала Київ: на дитячий майданчик впали уламки дрона, — Кличко

За словами начальника КМВА Сергія Попко, внаслідок падіння уламків дрона ніхто не постраждав.

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У Дніпровському районі Києва уламки ударного російського безпілотника впали на дитячий майданчик. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА", — написав Кличко.

Він уточнив, що екстрені служби міста прямують на місце події для перевірки.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав.

"В Дніпровському районі, на місці падіння уламків БпЛА — без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначимо, що у ніч з 28 на 29 серпня російські окупанти атакують Україну ударними дронами з різних напрямків.

Нагадаємо, 28 серпня Збройні сили Російської Федерації скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району Донецької області, внаслідок чого під завалами власного будинку загинула ціла родина.

26 серпня російські окупанти під час масованої ракетної атаки завдали ударів по об’єкту промисловості в Машівській громаді Полтавщини.