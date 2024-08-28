За даними Донецької облпрокуратури, рятувальники деблокували тіла батьків 45 і 53 років, а також їх дітей — 17-річного сина і 24-річної доньки.

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У середу, 28 серпня, Збройні сили Російської Федерації скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Вона влучила у приватний будинок, під завалами якого загинула вся сім'я. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Жертвами російського удару стали 45 та 53-річні батьки, їх 17-річний син та 24-річна донька. Тіла загиблих були знайдені та деблоковані рятувальниками.

За попередньою інформацією, ворог застосував керовану авіаційну бомбу для удару по житловому сектору.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ізмайлівка — невелике село, що належить до Курахівської міської громади Покровського району. Згідно з даними з відкритих джерел, у населеному пункті проживає 199 людей. Відстань до райцентру (Мар'їнка) становить 21 кілометр.

Нагадаємо, 28 серпня аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти захопили населені пункти Мемрик та Калинове на Покровському напрямку. А також просунулися в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

27 серпня військовий із Третьої окремої штурмової бригади Владислав "Дацик" заявив, що ЗСУ відійшли від Новогродівки. Відстань від її околиць до Покровська складає близько 8,5 км.