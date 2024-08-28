ЗС РФ захопили ще два населені пункти в Донецькій області, — DeepState (карти)
За даними аналітиків, ворог також має успіхи ще в п'ятьох населених пунктах. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, інформує, що Сили оборони впродовж доби відбили на Покровському напрямку 30 російських штурмів.
Російські окупанти на Донеччини мають посування. Вони захопили Мемрик і Калинове та просунулися в інших населених пунктах. Про це пише DeepState.
За повідомленням аналітиків, ЗС РФ окупували Мемрик та Калинове.
Також російські окупанти просунулися в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.
В зведенні Генштабу ЗСУ 27 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку, від початку доби, точилося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Сили оборони відбили 30 наступальних дій, шість — ще тривали.
За минулу добу на цьому напрямку було знешкоджено 266 окупантів, з них 110 — безповоротно. Також знищено гаубицю, гранатомет, три БПЛа та одиницю спецтехніки. До того ж пошкоджено бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, одну артсистему та чотири одиниці автотранспорту.
Нагадаємо, що 28 серпня в DeepState повідомили, що ЗС РФ активізувалися на кількох нових ділянках фронту на Донеччині. Вони з флангів атакують Вугледар, тиснуть в районах Павлівки і Водяного та майже вибили Сили оборони з Костянтинівки.