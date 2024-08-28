"Принесли прапор на західні околиці": ЗС РФ беруть в кільце Вугледар і тиснуть у Костянтинівці

Кількість невдалих спроб ворога штурмувати Вугледар вимірюється вже сотнями разів. ЗС РФ цілі не досягнули, але мають частковий успіх.

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Російські окупанти активізувалися на кількох нових ділянках фронту на Донеччині. Вони з двох боків атакують Вугледар, тиснуть західніше Павлівки і Водяного та майже вибили Сили оборони з Костянтинівки. Про це пише DeepState.

"К*цапи намагаються з флангів атакувати Вугледар. Останні дні противник активізувався на двох ділянках — західніше Павлівки та біля Водяного. Ціль даної акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів. ЗС РФ цілі не досягнули, але мають частковий успіх. Лінія бойового зіткнення в тому районі уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Також тривають запеклі бої в селі Костянтинівка Покровського району.

"За нашою інформацією, в селі ще є наша десантура, хоча ворог тисне дуже сильно. З'явилося відео, як к*цапи принесли прапор на західні околиці. Дана акція закінчилася для них не дуже приємно, але медійний ефект великий вийшов. Хоча такими темпами село утримати довго буде нереально, на жаль", — пишуть аналітики DeepState.

У нічному зведенні Генштабу ЗСУ 27 серпня повідомлялося, що на Времівському напрямку противник здійснив шість безрезультатних спроб витіснити українські підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару, Водяного та Пречистівки.

Нагадаємо, що ЗС РФ відкрили новий напрямок на Донбасі — на ділянці під Вугледаром. 2 механізовані атаки окупанти здійснили 26 серпня, у кожному маневрі вони задіяли мінімум по 10 одиниць військової техніки.