"В лоб не підійдеш". ЗС РФ активізували штурми під Вугледаром, чи встоїть місто

Посилене наступ Росії під Вугледаром супроводжується використанням бронетехніки. Панівна висота ризикує потрапити в напівоточення, якщо окупанти досягнуть Водяного. Фокус з'ясував, які шанси на утримання міста.

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Російські окупанти відкрили новий напрямок на Донбасі: наступ ворога помітили на ділянці під Вугледаром. Дві механізовані атаки ЗС РФ здійснили рано-вранці 26 серпня, у кожному маневрі вони задіяли мінімум по 10 одиниць військової техніки. Значних успіхів росіяни не досягли, але важкі бої продовжуються, повідомив доброволець із 24-ї ОШБр батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов.

Генштаб ЗСУ підтверджує авіаудари росіян у районах Вугледару. На Времівському напрямку скоєно 22 штурмові дії у напрямку Водяного, Вугледара та біля Пречистівки. Спроби штурмів супроводжувалися активним залученням бронетехніки.

"Попри це, наші воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат", — зазначає командування ЗСУ.

Російське Міноборони заявляє про просування окупаційного угруповання "Восток" у районі Костянтинівки, важливого опорного пункту ЗСУ на вугледарській ділянці фронту. Завдання полягає у відрізанні шляхів постачання великого гарнізону ЗСУ у Вугледарі.

Представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський також говорить про наміри ворога прорватися до Костянтинівки. Вийшовши на трасу з Мар'їнки до Вугледару, ЗС РФ зайдуть по ній у тил угрупованню ЗСУ, що утримує Вугледар.

Росіяни не залишають планів щодо окупації Курахового. Щодня місто зазнає жорстоких артилерійських обстрілів та авіаударів, додав він.

Карта DeepState показує, що наступ на місто Вугледар ведеться з населених пунктів Павлівка та Микільське. Помітний рух ворога також у бік Водяного.

Вугледар може опинитися в напівоточенні

Сценарій захоплення Вугледару

Вугледар опиниться у напівоточенні, якщо ЗС РФ прорвуться трасою 0532, що з'єднує місто з Костянтинівкою, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Спостерігаються спроби ворога зайти до Вугледару не лише з півдня, а й з півночі шляхом перерізання траси 0532. Але спочатку загарбникам доведеться прорватися до Водяного. Ймовірно, угруповання ворога отримали завдання швидше окупувати цей населений пункт", — пояснив аналітик.

Експерт не відкидає початок у вересні бойових дій у районі Водяного з новою інтенсивністю. Дедалі більше подій вказують на те, що росіяни налаштовані захопити Вугледар до кінця 2024 року, вважає аналітик.

Коваленко нагадує, що в боях за Вугледар у 2023 році зазнала великих втрат "елітна" 155-та окрема бригада морської піхоти ЗС РФ. Морпіхи брали участь у боях із перших днів російського вторгнення в Україну.

Відомо, що до грудня 2023 року втрати підрозділу з урахуванням тяжко поранених, загиблих та зниклих безвісти могли перевищити 1 450 осіб, до половини штатної чисельності бригади. Це вчетверо більше, ніж втрати 155-ї бригади за десять років війни у Чечні, підрахувала радіостанція ВПС.

Росія не відводить війська з Донбасу через бої в Курській області

Вся лінія зіткнення від Торецька до Вугледару насичена штурмовими діями окупантів. Найбільш активні бої ведуться в районі Торецька та Воздвиженки за дорогу від Мирнограда до Краматорська, по ній ведеться постачання угруповання ЗСУ у Часовому Яру. Це місто є ключем до Слов'янська та Краматорська, коментує Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

Відстань по прямій від Торецька до Вугледару — трохи більше 80 кілометрів

Кількість атак ЗС РФ не зменшується, як і кількість живої сили, попри відкриття нового фронту в Курській області Росії. Задум окупантів зрозумілий, якщо зважити на стратегічну важливість усіх зазначених вище населених пунктів, пояснює Нарожний.

Прогнози щодо захоплення Вугледара, за словами експерта, робити вкрай рано. Місто розташоване на панівній висоті і складається з кількох кварталів дев'ятиповерхівок, що стоять на перехресті двох доріг.

"Поруч із Вугледаром відкритий степ та чорноземи, наступати там можна лише вздовж доріг. Все прострілюється артилерією ЗСУ. Також заміновані необхідні підступи до міста. В лоб Вугледар штурмувати дуже важко, тому росіяни заходять по флангах ", — оцінив бойову ситуацію експерт.

Нарожний сподівається, що українська армія вистачить ресурсів для відображення наступу армії РФ: у країні проводиться посилена мобілізація, а Захід відправляє нові види озброєнь, зокрема винищувачі F-16.

Нагадаємо, аналітики ISW вказували на просування ЗС РФ у селі Стариця Харківської області. Незначні успіхи у росіян є і на північ від Часового Яру.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попереджав про небезпеку наступу росіян з півдня ще наприкінці липня 2024 року. Лінія атаки може розтягнутися від Вугледара до Роботиного та Василівки.