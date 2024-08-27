"В лоб не подойдешь". ВС РФ активизировали штурмы под Угледаром, устоит ли город

Усиленное наступление россиян под Угледаром сопровождается задействованием бронетехники. Господствующая высота рискует попасть в полуокружение, если оккупанты дойдут до Водяного. Фокус выяснил, каковы шансы на удержание города.

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Российские оккупанты открыли новое направление на Донбассе: наступление врага заметили на участке под Угледаром. Две механизированных атаки ВС РФ совершили рано утром 26 августа, в каждом маневре они задействовали минимум по 10 единиц военной техники. Существенных успехов россияне не достигли, но тяжелые бои продолжаются, сообщил доброволец из 24-й ОШБр батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

Генштаб ВСУ подтверждает авиаудары россиян в районах Угледара. На Времьевском направлении совершено 22 штурмовых действия в направлении Водяного, Угледара и возле Пречистовки. Попытки штурмов сопровождались активным задействованием бронетехники.

"Несмотря на это, наши воины продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери", — указывает командование ВСУ.

Российское Минобороны заявляет о продвижении оккупационной группировки "Восток" в районе Константиновки, важного опорного пункта ВСУ на угледарском участке фронта. Задача заключается в отрезании путей снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

Представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский также говорит о намерениях врага прорваться к Константиновке. Выйдя на трассу из Марьинки в Угледар, ВС РФ зайдут по ней в тыл группировке ВСУ, удерживающей Угледар.

Россияне не покидают планов по оккупации Курахово. Каждый день город подвергается жестоким артиллерийским обстрелам и авиаударам, добавил он.

Карта DeepState показывает, что наступление на город Угледар ведется из населенных пунктов Павловка и Никольское. Заметно движение врага и в сторону Водяного.

Угледар может оказаться в полуокружении

Сценарий захвата Угледара

Угледар окажется в полуокружении, если ВС РФ прорвутся по трассе 0532, соединяющий город с Константиновкой, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Наблюдаются попытки врага зайти в Угледар не только с юга, но и с севера путем перерезания трассы 0532. Но сначала захватчикам придется прорваться к Водяному. Вероятно, группировки врага получили задачу быстрее оккупировать этот населенный пункт", — объяснил аналитик.

Эксперт не исключает начало в сентябре боевых действий в районе Водяного с новой интенсивностью. Все больше событий указывают на то, что россияне настроены захватить Угледар до конца 2024 года, полагает аналитик.

Коваленко напоминает, что в боях за Угледар в 2023 году понесла большие потери "элитная" 155-я отдельная бригада морской пехоты ВС РФ. Морпехи участвовали в боях с первых дней российского вторжения в Украину.

Известно, что к декабрю 2023 года потери подразделения с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести могли превысить 1450 человек, до половины штатной численности бригады. Это в четыре раза больше, чем потери 155-й бригады за десять лет войны в Чечне, подсчитала радиостанция ВВС.

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Вся линия боестолкновения от Торецка до Угледара насыщена штурмовыми действиями оккупантов. Наиболее активные бои ведутся в районе Торецка и Воздвиженки за дорогу от Мирнограда до Краматорска, по ней ведется снабжение группировки ВСУ в Часовом Яру. Данный город является ключом к Славянску и Краматорску, комментирует Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

Расстояние по прямой от Торецка до Угледара — чуть более 80 километров

Количество атак ВС РФ не уменьшается, как и численность живой силы, несмотря на открытие нового фронта в Курской области России. Замысел оккупантов понятен, если принять во внимание стратегическую важность всех указанных выше населенных пунктов, поясняет Нарожный.

Прогнозы по захвату Угледара, по словам эксперта, делать крайне рано. Город расположен на господствующей высоте и состоит из нескольких кварталов девятиэтажек, стоящих на перекрестке двух дорог.

"Рядом с Угледаром открытая степь и черноземы, наступать там можно только вдоль дорог. Все простреливается артиллерией ВСУ. Также заминированы необходимые подступы к городу. В лоб Угледар штурмовать очень тяжело, поэтому россияне заходят по флангам", — оценил боевую ситуацию эксперт.

Нарожный надеется, что у украинской армии хватит ресурсов для отражения наступления армии РФ: в стране проводится усиленная мобилизация, а Запад отправляет новые виды вооружений, включая истребители F-16.

Напомним, аналитики ISW указывали на продвижение ВС РФ в селе Старица Харьковской области. Незначительные успехи у россиян имеются и на север от Часового Яра.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупреждал об опасности наступления россиян с юга еще в конце июля 2024 года. Линия атаки может растянуться от Угледара до Работино и Васильевки.