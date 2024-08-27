ВС РФ продвинулись в Харьковской области, возле Покровска и Часового Яра, — ISW (карты)

По словам аналитиков, геолокационные кадры за 26 августа указывают на то, что войска РФ продвинулись к улице Ломоносова в Новогродовке. Но в ISW не подтверждают присутствия российских войск в центральной части города.

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Геолокационные кадры, появившиеся 23 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в Старице Харьковской области. В ВСУ предупредили, что российские войска могут готовиться к возобновлению атак в Волчанске, чтобы разблокировать небольшой контингент российских войск на местном агрегатном заводе. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 26 августа.

Харьковская область на карте

"На Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск", — отмечается в сводке Генштаба ВСУ.

Часов Яр

Часов Яр на карте

Оккупационная группировка РФ незначительно продвинулась к северу от Часового Яра на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 26 августа. Кадры за 26 августа показывают, что российские войска продвинулись вдоль улицы Лесной в центральной части Калиновки. Российские источники утверждают о продвижении к северу от Калиновки. Но в ISW не обнаружили подтверждений. Войска РФ продолжали наступательные операции к северу от Часового Яра в районе Григоровки, Ивановского, Ступочки, к юго-востоку от Часового Яра в районе Андреевки и Клещиевки, возле самого Часового Яра 25 и 26 августа.

Торецк

Торецк карта боев

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 26 августа. Геолокационные кадры за 21 августа указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в центральной части Дружбы.

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Покровск

Покровск: карта боев

Российские войска недавно добились продвижения к юго-востоку от Покровска на фоне боев на этом направлении 26 августа. Геолокационные кадры за 26 августа указывают на то, что российские войска продвинулись к улице Ломоносова в районе Кишлак, что в восточной части Новогродовки. Один из российских военкоров заявил, что ВС РФ продвинулись на север в центральную часть Новогродовки, хотя в ISW пока не обнаружили визуальных доказательств присутствия российских войск в центральной части Новогродовки. Российские провоенные блогеры также заявили, что войска РФ продвинулись к улице Шевченко в восточной части Гродовки, а также в полях к северо-востоку от Гродовки. Но ISW не обнаружили визуальных подтверждений заявленным продвижениям. По данным одного из военкоров, российские войска контролируют 60% Новогродовки и 20% Гродовки. В ISW нашли геолокационные доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили только 2,5% Новогродовки и около 5% Гродовки, но, отмечается, что российские войска могли захватить больше. Дополнительные геолокационные кадры за 26 августа показывают, что войска РФ также продвинулись дальше на юго-восток от Покровска к шахте Котляревская, к северу от Михайловки и в дачной зоне к северу от Карловки. Несколько российских военкоров утверждали, что войска РФ захватили Калиново, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения присутствия российских войск ни в Калиново, ни около него. Были лишь доказательства того, что российские войска находятся примерно в одном километре от Калиново.

По данным Генштаба ВСУ, на Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери", — говорится в Генштабе ВСУ.

Угледар

Донецкая область: карта боев

Российские войска недавно добились незначительного продвижения к западу от Донецка. Геолокационные кадры за 26 августа показывают, что войска РФ продвинулись в полях к северу от Марьинки. Один из российских военкоров заявил, что российские войска продолжают зачищать частный сектор северной Красногоровки. Генштаб ВСУ сообщил о российских наземных атаках к западу от Донецка в районе Красногоровки, Гострого и Георгиевки.

По сообщениям, российские войска также продвинулись в направлении Угледара (к юго-западу от Донецка) на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 26 августа.

Напомним, что восемь бойцов ВСУ заняли элеватор в Нью-Йорке и взяли в плен 16 россиян.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ вербуют индонезийцев на войну в Украине.