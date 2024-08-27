ЗС РФ просунулися в Харківській області, біля Покровська та Часового Яру, — ISW (карти)

За словами аналітиків, геолокаційні кадри за 26 серпня вказують на те, що війська РФ просунулися до вулиці Ломоносова в Новогродівці. Але в ISW не підтверджують присутності російських військ у центральній частині міста.

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Геолокаційні кадри, що з'явилися 23 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в Стариці Харківської області. У ЗСУ попередили, що російські війська можуть готуватися до відновлення атак у Вовчанську, щоб розблокувати невеликий контингент російських військ на місцевому агрегатному заводі. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 серпня.

Харківська область на карті

"На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ", — зазначається у зведенні Генштабу ЗСУ.

Часів Яр

Часів Яр на карті

Окупаційне угруповання РФ незначно просунулося на північ від Часового Яру на тлі наступальних операцій у цьому районі 26 серпня. Кадри за 26 серпня показують, що російські війська просунулися вздовж вулиці Лісової в центральній частині Калинівки. Російські джерела стверджують про просування на північ від Калинівки. Але в ISW не виявили підтверджень. Війська РФ продовжували наступальні операції на північ від Часового Яру в районі Григорівки, Іванівського, Ступочок, на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки, біля самого Часового Яру 25 і 26 серпня.

Торецьк

Торецьк карта боїв

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Торецька на тлі наступальних операцій у цьому районі 26 серпня. Геолокаційні кадри за 21 серпня вказують на те, що окупанти просунулися в центральній частині Дружби.

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Покровськ

Покровськ: карта боїв

Російські війська нещодавно домоглися просування на південний схід від Покровська на тлі боїв на цьому напрямку 26 серпня. Геолокаційні кадри за 26 серпня вказують на те, що ворог просунувся до вулиці Ломоносова в районі Кишлак, що в східній частині Новогродівки. Один із російських військкорів заявив, що ЗС РФ просунулися на північ до центральної частини Новогродівки, хоча в ISW поки що не виявили візуальних доказів присутності російських військ у центральній частині Новогродівки. Російські провоєнні блогери також заявили, що війська РФ просунулися до вулиці Шевченка у східній частині Гродівки, а також у полях на північний схід від Гродівки. Але ISW не виявили візуальних підтверджень заявленим просуванням. За даними одного військкора, російські війська контролюють 60% Новогродівки й 20% Гродівки. У ISW знайшли геолокаційні докази, які підтверджують, що російські війська захопили тільки 2,5% Новогродівки й близько 5% Гродівки, але, зазначається, що російські війська могли захопити більше. Додаткові геолокаційні кадри за 26 серпня показують, що війська РФ також просунулися далі на південний схід від Покровська до шахти Котляревська, на північ від Михайлівки й в дачній зоні на північ від Карлівки. Кілька російських військкорів стверджували, що війська РФ захопили Калинове, але в ISW не спостерігали візуального підтвердження присутності російських військ ні в Калиновому, ні біля нього. Були лише докази того, що російські війська перебувають приблизно за один кілометр від Калинового.

За даними Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій у районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів і позицій, завдають ворогу відчутних втрат", — йдеться в Генштабі ЗСУ.

Вугледар

Донецька область: карта боїв

Російські війська нещодавно домоглися незначного просування на захід від Донецька. Геолокаційні кадри за 26 серпня показують, що війська РФ просунулися в полях на північ від Мар'їнки. Один із російських джерел заявив, що російські війська продовжують зачищати приватний сектор північної Красногорівки. Генштаб ЗСУ повідомив про російські наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки, Гострого і Георгіївки.

За повідомленнями, російські війська також просунулися в напрямку Вугледара (на південний захід від Донецька) на тлі наступальних операцій, що тривають у цьому районі 26 серпня.

Нагадаємо, що вісім бійців ЗСУ зайняли елеватор у Нью-Йорку та взяли в полон 16 росіян.

Також повідомлялося, що в Міноборони РФ вербують індонезійців на війну в Україні.